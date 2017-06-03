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Deutsche Welle

Çocuklarını Suriye'ye götüren çiftlere hapis

Sekiz çocuğuyla birlikte Suriye'de IŞİD'in kontrolündeki bölgeye giden 2 çift, Avusturya'da hapis cezasına çarptırıldı. İnfaz videosu izletilen çocuklar koruma altına alındı.

03 Haziran 2017 18:43

Sekiz çocuğuyla birlikte Suriye'de IŞİD'in kontrolündeki bölgeye giden iki çift, Avusturya'da hapis cezasına çarptırıldı. İnfaz videosu izletilen çocuklar koruma altına alındı.

Avusturya'da mahkeme çocuklarını Suriye'ye götüren iki çifti hapis cezasına çarptırdı.

Graz kentinde görülen davada, IŞİD kontrolündeki bölgeye çocuklarıyla giden Hasan O., Kata O., Enes S. ve Michaela S. adlı sanıklardan 3'ü onar yıl hapis cezası aldı. Diğer sanıksa 9 yıl hapse mahkum edildi.

Biri Avusturya, 3'ü Bosna kökenli olan sanıklar, “terör örgütü üyesi olmak ve çocuklarını ihmaldan” suçlu bulundu. Mahkeme çocukların ebeveynlerinden alınıp, koruma altında tutulmasına karar verdi.

Çocuklara infaz videosu izletildi

En küçüğü 2 yaşında olan 8 çocuğa, 2014'te Suriye'ye yaptıkları ziyaret sırasında IŞİD tarafından infaz videosu izletildiği belirtiliyor.

IŞİD'in barınma sağladığı çocuklardan birinin infaza tanıklık ettirildiği bilgisi de mahkeme tarafından paylaşıldı.

Hasan O. adlı 49 yaşındaki sanık, savunmasında IŞİD üyesi olmadıklarını söyledi. 10 yıl hapse mahkum edilen Hasan O., yaralı IŞİD'lilere masaj tedavisi yapmak için ailesiyle Suriye'ye gittiğini aktardı.

Hasan O., ifadesinde Graz'daki bir camide Suriye hakkında duyduklarını da anlattı. Sanık, bölgenin kadın ve çocukların özgürce İslamiyet'i yaşayabildiği bir yer olarak anlatıldığını söyledi.

Suriye'de 6 yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaş boyunca 8.7 milyon nüfuslu Avustralya'dan yaklaşık 300 kişinin Suriye'ye seyahat ettiği belirtiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/ÖA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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