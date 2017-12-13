Çocuklarını Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden mahkeme kararıyla geri aldı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA) - ERZURUM\'un Oltu ilçesinde, 2 yıl önce eşi tarafından terk edildikten sonra 3 çocuğu da Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü\'nce alınan Murat Karakoç, evlatlarına mahkeme kararıyla kavuştu. Çocuklarını yuvadan alan baba Karakoç, \"Ne olur, beni evlatlarımdan ayırmayın\" dedi.

Oltu\'da, 2015 yılında, geçimsizlik nedeniyle eşi tarafından en küçük çocuğu 6 aylıkken terk edilen Murat Karakoç, çocukları Esma (7), Kağan (5) ve Kadir (2,5) ile yaşam mücadelesini sürdürüyor. Karakoç\'un evine geçen ağustos ayında incelemede bulunmak üzere gelen Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, evde yalnız gördükleri çocukları alıp, Sevgi Evleri Çocuk Yurdu\'na götürdü. Eve geldiğinde çocuklarını göremeyip, komşularından durumu öğrenen baba Karakoç, hukuk mücadelesi başlattı. Asliye hukuk mahkemesine başvuran Karakoç, çocukların kendisine verilmesini istedi. Çocukların yerleştirildikleri yurtta ortama uyum sağlayamayıp, sürekli ağlayarak, babalarını istemeleri üzerine 1 ay sonra Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü\'nce 3 çocuk babaya geri verildi. Mahkeme de babaya verilen çocukların Murat Karakoç\'ta kalmasına karar verdi. İşsiz olduğunu ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kendisine her ay 1100 TL bakım parası verildiğini anlatan Karakoç, \"Eşim, çocuklarımla beni bırakıp, gitti. Evlatlarıma hem analık hem de babalık yapmaya başladım. Bir gün alışverişe gittiğimde Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri de evime gelmiş. Çocukları yalnız görünce alıp, götürmüşler. Mahkemeye müracaat ettim ve bir ay sonra evlatlarıma kavuştum. Ben, onlara en iyi şekilde bakarım. Ne olur, beni evlatlarımdan ayırmayın. Benim evladıma, başkanın bakmasını asla istemem. Çocuklarıma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ayda 1100 lira bakım parası ile birlikte komşularımızın ve kaymakamlığın desteği ile rahatlıkla bakıyorum. Evladının yeri her zaman ailesinin yanıdır. Ben aç kalsam bile onları aç bırakmam\" diye konuştu.

Kardeşleri Kağan ve Kadir\'le birlikte babalarıyla kalmak istediklerini söyleyen Esma Karakoç ise \"Annemizden sonra babamızı da kaybetmek istemiyoruz\" dedi.

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