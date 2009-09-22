Çocuklarını PKK'ya kaptıranlar örgütlendi

Çocuklarını PKK'ya kaptıran ve akıbetleri hakkında haberdar olmayan yüzlerce Kürt aile, kurdukları internet sitesinden seslerini duyurmaya çalışacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un Mardin'deki bayram ziyareti sırasında "Terör örgütüne kandırılarak katılan teröristlerin büyük bir bölümü 26 yaşına ulaşmadan hayatını kaybetti. Bu kapsamda özellikle terör örgütüne karşı çıkmalarına rağmen evlatlarını terör örgütüne kaptıran ve bu acıları yaşayan o anne ve babaların da acılarını anlamak zorundayız." açıklaması, gündeme örgüte çocuklarını kaptıran aileleri getirdi.

Türkiye'de ve dünyada böyle mağdur aile sayısı bilinmiyor. Bunun nedeni ise kimi ailenin konuşmaması, kimisinin de tehditlerden dolayı ses çıkartmaması. Çocuklarından haber alamayan aileler, dertli. Aileler sorumluların bulunup hesap sorulmasını istiyor.

Mağdurlardan biri de Şahin ailesi. Örgüte katılmak üzere yurtdışına götürülen 1 Mayıs 1981 doğumlu Aydın Şahin'in ağabeyi Kalender Şahin, kardeşinden 11 yıldır haber alamıyor. 29 Kasım 1998 yıllında Romanya'da eğitim gördükten sonra Bulgaristan üzerinden Yunanistan'a geçirilip oradan da PKK'ya götürülmek üzere yola çıkarılan Aydın Şahin (17), Sevim Adıbelli, Sedat Bayraktar ve Levent Büker'den 11 yıldır haber alınamıyor.

Kalender Şahin'in kardeşi için yaptığı tüm girişimleri sonuçsuz kalmış. Meseleyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar taşıyan Şahin, İnsan Hakları Derneği'ne (İHD) yaptığı müracaatlarda ise muhatap bulamamış. Balkanlarda araştırmalar yapmasına, örgütün sözde başkanlık konseyine kadar bu olayı taşımasına karşın bir sonuç çıkmamış.

Şahin, kardeşiyle birlikte götürülen insanlardan sadece Sevim Adıbelli'nin ailesine ulaşabilmiş. Ancak onlar da kendisine inanmamış. Memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Günaltı köyü olan Şahin, şu an İsviçre'de yaşıyor. Şahin, kardeşi gibi çocuklarından haber alamayan binlerce ailenin derdine çözüm bulmak için 'http://www.kayiplar.net' adresli internet sitesini kurdu.

Sitesinde sık sık yazılar yazan Şahin, diğer ailelerin de sesi oluyor.

Türkiye'den 1993 yılında ayrılan Şahin, "Bu kayıpların da insan hakları ve yaşama hakları vardı. Kayıp yakınlarının da sarılıp teselli olmaları için bir mezar taşına hakları var. Evlatlarının başına ne geldiği ve nasıl katledildiklerini bilme ve katilleri tanıma hakları var.

Yaşanan kirli savaşta benzer yol ve yöntemlerle Kürtler içerisinde katledileni, kayıp edilenlerin hesabının sorulması, hesabının verilmesi gerekmiyor mu? Bugün 'Abdullah Öcalan'ın koşulları iyi değil, tek kişinin uzun süreli yalnız başına hapisten ya da hücreden tutulması insan haklarına aykırı bir durumdur' diyerek yeri göğü inletenlerin kendi içerilerinden kayıp edilenlerin insani hakları için bu duyarlılığı göstermeleri gerekmiyor mu? Devletin ölüm kuyuları açığa çıkartılsın isteminde bulunurken, 'sonuna kadar destekliyorum' birey olarak, bu taraftaki ölüm kuyularının üstünü örtmeye çalışmak, üstünü örtmek hangi edep ile, hangi ahlak ile izah edilebilir? Katledilen kayıp edilenlerin yakınlarının akıbetleri açığa çıkartılsın, sorumlulardan hesap sorulsun istemleri ve talepleri neden baskı, şiddet ve tehditlerle bastırılmak istenmektedir?" şeklinde sorular yöneltiyor.