Çocuklarını okuldan almaya giderken otomobil çarpan kadın öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, iki çocuğunu okuldan almak için evden çıkan Mesude Açan (41), Berfin K.\'nin (24) kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. Aslanlar İlkokulu\'nda öğrenim gören iki oğlunu almak için evden çıkan Musude Açan, Göksu Caddesi\'nde yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Berfin K. yönetimindeki 34 BKK 897 otomobil, Açan\'a çarptı. Kazada, yaklaşık 20 metre sürüklenen Açan, ağır yaralandı. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Açan, tüm çabalara karşın olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada hafif yaralanan Berfin K. ise ambulansta yapılan müdahalenin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mesude Açan\'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Varsak Mahalle Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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