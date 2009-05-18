Çocuklarını kurtarıp öldüler

Isparta'da 2 katlı ahşap bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangının ilk anlarında 2 çocuğunu arka pencereden dışarı atarak kurtaran 53 yaşındaki Kemal İnan, eşi Belkıs’ı kurtarmak için ikinci kez girdiği alevlerin arasından çıkamadı. Kemal İnan, eşi Belkıs İnan ile birlikte yanarak can verdi.Isparta’nın Keçeci Mahallesi 2301 Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap evde bu sabah saat 05.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Evinde yangın çıktığını farkeden 53 yaşındaki Kemal İnan, önce çocuklarından 14 yaşındaki Ferdi’yi daha sonra 16 yaşındaki Pelin’i kucaklayarak evin arka penceresinden toprak zemine attı. Daha sonra içeride mahsur kalan 39 yaşındaki eşi Belkıs’ı kurtarmak için alevlerin arasına giren Kemal İnan, geri dönmedi.Yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrası saat 09.30 sıralarında söndürülebildi. Yangın söndürüldükten sonra Kemal İnan ile Belkıs İnan'ın yanmış cesetlerine rastlandı. Emniyet görevlileri evin etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı çalışmadan sonra Belkıs İnan’ın cesedi evin çıkış kapısından, Kemal İnan’ın cesedi ise çocuklarını kurtardığı evin arka camından battaniye içerisine konularak çıkarıldı.Babalarının hayatlarını kurtardığı Gürkan İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencisi Ferdi ile aynı okuldan mezun olan Pelin olayın şokunu yaşarken, çocukları öğretmenleri teselli etmeye çalıştı. Çocuklarla evin 100 metre ilerisindeki bir çocuk parkında oturan öğretmenler kendilerine sahip çıkacaklarını ve asla yalnız olmadıklarını belirtti.İnan ailesinin yanan evinin bitişiğinde oturan komşuları Muharrem Sarışahin, çığlık seslerine uyandığını belirterek, “Hemen dışarı çıktım, itfaiyeye haber verdim. Kemal çocukları kurtarmış ancak eşini kurtarmak için döndüğünde alevlerin arasında yanarak ölmüş. Maalesef ikisini de acı şekilde kaybettik” dedi.