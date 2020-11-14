Çocuklarını kemerle dövdü; anne, yetkililerden yardım istedi!

Iraklı 6 çocuk annesi kadın, Türkiye'den sınır dışı edilen kocasının yanında götürdüğü çocuklarına şiddet uyguladığı görüntülere ulaşınca Irak ve Türk yetkililerden yardım istedi.

Iraklı Ammar Fatlı Ali Alemarah ve 14 yıllık eşi Ashjan Khalaf Jasım Aljuybır, 5 ve 13 yaşları arasında bulunan 4’ü kız, 2’si erkek 6 çocukları ile birlikte 3 yıl önce Türkiye’ye turist vizesi ile gelip Samsun’da kalmaya başladı.

Kaçakçılıktan sınır dışı edildi

Sözcü'nün haberine göre; Samsun’da IŞİD şüpheli olarak gözaltına alınan Ammar Fatlı Ali Alemarah’ın evinde yapılan aramada da bir miktar kaçak sigara ele geçti. Alemarah hakkında "terör ve kaçakçılık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Terör yönünden suç unsuru bulunmayan Ammar Fatlı Ali Alemarah serbest bırakılarak sınır dışı edildi. Çocuklar ile eşi ise Samsun’da kaldı.

Sahte pasaportla giriş yaptı

Bir süre sonra pasaportundan bir harf değiştirip Türkiye’ye giriş yapıp Samsun’daki ailesinin yanına gelen Ammar Fatlı Ali Alemarah, eşi ile kavga edince komşuları polise "aile içi şiddet" ihbarında bulundu. Eve giden polis Ammar Fatlı Ali Alemarah’ın Türkiye’ye giriş yasağının bulunduğunu ve sahte pasaport ile ülkeye giriş yaptığını tespit etti.

Bu kez de hakkında "sahte pasaporttan" yasal işlem başlatılarak yeniden sınır dışı edildi. Ammar Fatlı Ali Alemarah ülkesine gönderilirken eşini Samsun’da bırakıp ancak çocuklarını yanına alıp götürdü.

Çocukları için yardım çığlığı!

Irak hükümetinden ve Türk yetkililerinden çocuklarının kurtarılması için yardım isteyen Iraklı anne, "Allah’ım çocuklarım sana emanet. Allah’ım sana sığınıyorum, çocuklarımı kurtar. Senden başka hiç kimsem yok. Irak hükümetinden yardım diliyorum. Ne olur yardım edin. Yüce Türk devletinden de bana bu konuda yardımcı olmalarını rica ediyorum, yalvarıyorum. Irak hükümetine yalvarıyorum. Bana yardım edin çocuklarımı kurtarın" diye gözyaşı dökerek yardım istedi.

Anneye ulaşan görüntülerde babanın 13 yaşındaki kızı Asal Ammar Fathı Alemarah’ı kemerle dövmesi, küçük kızın feryatları ve 10 yaşındaki Mustafa’nın babasına engel olmaya çalışmasının görüntüleri yürekleri dağladı.