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Çocuklarını canlı yayında döverek "El sallayın" diyen adam: Eşim eve dönsün diye

05 Ekim 2020 07:44

Mersin'de, yaşları 18’den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Halil Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, eşini eve döndürmek için çocuklarını dövdüğünü belirtti.

Olaydan sonra Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Halil Y.’nin, canlı yayında kullandığı cep telefonu en büyük çocuğu olan 16 yaşındaki F.Y.’ye tutturduğu da ortaya çıktı. Ekipler evden ayrılan kadına tüm aramalara rağmen ulaşamadı.

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