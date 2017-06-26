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Dünya

Çocuklarını arabaya kilitleyerek, ölümlerine neden olan anne tutuklandı!

2 yaşındaki Juliet Ramirez ve 16 aylık Cavanaugh Ramirez arabanın içinde havasızlıktan yaşamlarını yitirmişti

26 Haziran 2017 20:59

ABD'nin Texas eyaletinde iki çocuğunu arabada bırakarak çocukların güneş altında havasızlıktan ölmesine neden olan anne tutuklandı. Soruşturmada, kadının 'çocuklarına ders vermek' için araca kitlediği iddiası yer alıyor...

Parket County'deki yetkililerin açıklamasına göre, 24 yaşındaki Cynthia Marie Randolph, 2 yaşındaki kızı Juliet Ramirez ve 16 aylık oğlu Cavanaugh Ramirez’i kızına ders vermek için arabada kilitli bıraktı.

26 Mayıs günü öğlen saatlerinde çocuklarını arabada oynarken bulan ve arabadan çıkmalarını söyleyen anne, küçük çocuklardan olumsuz yanıt alınca onları arabaya kilitledi ve eve döndü.

Evde uyuşturucu kullanan ve 3-4 saat boyunca uyuyan kadın polislere verdiği ilk ifadesinde çocukları arka bahçede oynarken gördüğünü söyledi. Ancak daha sonra çocukları 40 dakika boyunca aradığını ve çocukların kendi başlarına arabaya girip kendilerini kilitlediklerini ve onları kurtarmak için arabanın bir camını kırdığını söyleyen kadın çelişkili ifadelerde bulundu.

Randolph polise verdiği bir başka ifadesinde ise kızının kardeşini ve kendisini arabadan çıkartabileceğini düşündüğünü söyledi.

 

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