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Yaşam

Çocuklarına ‘Recep Tayyip’ ismini koydular

Antakya'da Erdoğan ailesi, 5. çocuklarına çok sevdikleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini koydular.

12 Nisan 2009 03:00

Antakya'da Erdoğan ailesi, 5. çocuklarına çok sevdikleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini koydular.

Merkez Bohşin köyünde yaşayan Mithat-Fatma Erdoğan çifti, Antakya Doğumevi Hastanesi'nde dünyaya gelen 5 kilo ağırlığındaki çocuklarına, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini koymaktan büyük mutluluk duyduklarını söylediler.

Anne Fatma Erdoğan (32), 2'si kız, 4 çocuğunun bulunduğunu ifade ederek, en son dünyaya gelen oğluna ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı çok beğendikleri ve sevdikleri için onun ismini koyduklarını bildirdi.

Oğlu Recep Tayyip'in 10 gün önce dünyaya geldiğini ifade eden babaanne Erdoğan, "Sayın başbakanımızın, dinlenmek için Hatay'ı tercih etmesi bizi ayrı mutlu etti. Doğumdan sonra ismi konusunda kararsız kalmıştık. Ancak, çok sevdiğimiz başbakanımızın ismini verdik. Biri Türkiye'nin, diğeri benim evimin başbakanı. Umarım oğlum da başbakanımız gibi iyi bir eğitim alarak başbakan olur. Kaderi de Başbakan Erdoğan kadar güzel olur" diye konuştu.

Oğlunun hiçbir sağlık sorunun bulunmadığını belirten baba Mithat Erdoğan ise tek isteğinin iki Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelmeleri olduğunu kaydetti.

Bir kızı daha olursa ismini Başbakan Erdoğan'ın eşinin ismini koyacağını ifade eden baba Erdoğan, diğer çocukları Necmettin, Nazime, Muhammed ve Ayşegül'ün de kardeşleri Recep'i çok sevdiklerini dile getirdi.

(AA)

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