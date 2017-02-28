Çocuklarına organ nakli için İzmir'e geldiler; karaciğer anneden, böbrek babadan

Organ naklinde Türkiye'yi tercih eden yabancılar arasına, Gürcistan vatandaşı Catherine ve Giorgi Khupenia çifti de katıldı. Çiftin 9 yaşındaki oğulları Andria, İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, babasından nakledilen böbrekle hayata bağlandı. Çocuğa iki yıl önce annesinden karaciğer nakli yapılmıştı.

İkinci kez, İzmir

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, minik Andria'ya, iki yıl önce karaciğer nakli olması gerektiği bildirildi. Gürcistan'da yapılmayan karaciğer nakli için ülke arayışına giren aile, öneri üzerine İzmir'e geldi. Çiğli'de özel bir hastanede, annesinden alınan karaciğer parçası nakledilen Andria, tekrar hayata tutundu. Ancak bu nakilin üzerinden iki yıl geçmeden, çocuğun bu kez de böbrekleri iflas etti.

Bunun üzerine aile tekrar İzmir'e geldi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, baba Giorgi'nin dokularının oğluyla uyuştuğu tespit edildi. Op. Dr. Cezmi Karaca başkanlığında, Op. Dr. Cem Tuğmen ve Op. Dr. İsmail Sert’in de bulunduğu ekip, başarılı bir operasyonla babadan oğula böbrek naklini gerçekleştirdi. Anne Catherine Khupenia, oğullarının ikinci kez hem de İzmir'de hayata bağlanmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.