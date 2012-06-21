Çocuklarına önce oyuncak sonra zehir verdi

Çocuklarını zehirleyen ve daha sonra intihar etmeye çalışan Fatma Dülger'in, çocuklarına zehirlemeden önce oyuncak hediye ettiği ortaya çıktı.

Antalya’da 2 ve 3 yaşındaki iki oğlunu haşere ilacıyla zehirleyip öldürdükten sonra bir otomobilin önüne atlayarak yaşamına son vermek isteyen 26 yaşındaki Fatma Dülger, hafif yaralandı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Fatma Dülger, bir avukat ve psikiyatrist eşliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilecek. Fatma Dülger’in olaydan 4 saat önce çocuklarına iki oyuncak kamyon satın aldığı ortaya çıktı. Çocukların oyuncak sevinci, işyerinin kamera görüntülerine de yansıdı.

TIR şoförü eşi cezaevinde olan ve bir süredir bunalımda olan Fatma Dülger, 2 yaşındaki Kaan ve 3 yaşındaki Hakan Selim’e haşere ilacı içirdi. Kendisi de haşere ilacı içen Dülger, intihar mektubu bırakıp evden çıktı. Dülger bir süre sonra kendisini bir otomobilin önüne attı. Hafif yaralanan Dülger’in olay yerine gelenlere iki oğlunu zehirlediğini anlatması üzerine durumun bildirildiği polis harekete geçti.

İkinci katta bulunan daireye gelen ekipler, acı manzarayla karşılaştı. Sağlık ekiplerinin hayati belirti göstermeleri için uzun süre çaba harcadığı Kaan ve Hakan Selim kardeşlerin, zehrin etkisiyle kısa sürede yaşamlarını yitirdikleri anlaşıldı.

İki kardeşin cesedi aynı tabutla götürüldü

Olay yerinde inceleme yapan polis, Fatma Dülger’in komşuları ve yakınlarının ifadesine başvurdu. Yan yana ölen iki kardeşin cesetleri, aynı tabut içerisinde Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Fatma Dülger ise olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Daha sonra koruma amaçlı Manavgat İlçesi’ne gönderilen Fatma Dülger, burada tedavisinin tamamlanmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çocuklarına oyuncak kamyon aldı

Komşularının "Çocuklarına çok düşkündü" dediği Fatma Dülger’in olaydan 4 saat kadar önce evden iki çocuğuyla birlikte ayrıldığı, yakında bulunan bir markete giderek buradan tanesi 3 TL’ye iki oyuncak kamyon satın aldığı ortaya çıktı. Fatma Dülger’in ellerinden tuttuğu çocuklarıyla markete girip oyuncak reyonunun bulunduğu ikinci kata çıktığı, burada 2 oyuncak kamyon alarak kasaya yöneldiği, çocuklar sevinçten zıplayarak yürürken bir süre kasiyeri bekleyen kadının parayı ödeyip marketten ayrılması işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kocası, eski eşine nafakayı ödeyemeyince tutuklandı

Fatma Dülger’in eşi Serkan Dülger’in, boşandığı ilk eşine nafakasını ödemediği için Bucak’ta cezaevinde olduğu, cezaevi görevlilerinin durumu öğle saatlerinde kendisine anlattığı belirtildi.

Antalya’ya getirilen Fatma Dülger’in ise Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sürekli gözyaşı döktüğü ve çocuklarının adını sayıkladığı kaydedildi. Fatma Dülger’in bir avukat ve psikiyatrist eşliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.

Haşere ilacı içirilerek öldürülen Hakan Selim ve Kaan’ın cenazeleri ise babaannesi, halası ve akrabaları tarafından morgdan alınarak toprağa verilmek üzere Uncalı Kent Mezarlığı’na götürüldü.