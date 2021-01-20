Çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan babanın tahliyesine neden olmuştu; "Çok pişmanım" dediği iddia edildi

Mersin’de 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Salih D.’nin lehine tanıklık yaparak tahliyesini sağlayan yeğeni Fırat D.’nin mahkemede söyledikleri için pişman olduğu iddia edildi. Mağdur Sevim D, tanık Fırat D’ye ait “Çok pişmanım. Elimde ses kayıtları var. Abla bu namussuz yapmış, ben anladım” şeklindeki ses kaydını mahkemeye sunacağını açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Salih D., bir sonraki duruşmada tahliye edilirken mağdurlardan Sevim D., bir sonraki duruşmada tanık Fırat D.’ye ait ses kayıtlarını mahkemeye sunacağını söyledi.

Ses kayıtlarında Fırat D, “Mahkemede Salih D’nin yanında olduğum için çok pişmanım. Abla, bu namussuzluk yapmış, ben anladım. Bu adam benim annemi ve babamı da kandırdı. Bütün deliller bende mevcut. Bu saatten sonra ben, sizin yanınızda duracağım. 9 aydır Salih D’nin yanında kalıyorum. Her yaptığı usulsüzlükleri biliyorum” ifadelerini kullanıyor.

Sevim D’nin ses kayıtlarını mahkemeye sunacağını açıklaması iki aile arasında tartışmaya neden oldu. Ses kaydındaki beyanlarını kabul etmeyen Fırat D, “Amcam Salih D.’den para istedim ama vermedi. Bende sizi arayıp bunları söyledim” dedi. Fırat D.’nin çelişkili beyanlarına tepki gösteren mağdurların kardeşi Serdar D., evinin yakınlarında havaya ateş açtı. Serdar D, şikâyet üzerine “silahla tehdit etmek” suçundan tutuklandı.