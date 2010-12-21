-ÇOCUKLARINA BAŞBAKAN'IN İSMİNİ KOYDULAR EREĞLİ (A.A) - 21.12.2010 - Konya'nın Ereğli ilçesinde bir aile yeni doğan çocuklarına çok sevdikleri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini koydu. Nuri (35) ve Dilber (33) Dumlu çifti, Ereğli Devlet Hastanesinde 2 gün önce dünyaya gelen 3 kilo ağırlığındaki bebekleriyle hastanedeki odalarında gazetecileri misafir ettiler. Yeni doğan çocuklarına ''Recep Tayyip Erdoğan'' ismini koymaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Baba Nuri Dumlu, biri kız 3 çocuklarının bulunduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan'ı çok beğendikleri ve sevdikleri için dünyaya gelen son çocuğuna onun ismini verdiklerini dile getiren Dumlu, ''Oğlumuza İstanbul Belediye Başkanlığından beri başarılarını takip ettiğim çok sevdiğimiz Başbakanımızın ismini verdik. Biri Türkiye'nin, diğeri benim evimin başbakanı. Umarım oğlum da Başbakanımız gibi iyi bir eğitim alarak Başbakan olur. Kaderi de Başbakan Erdoğan kadar güzel olur'' diye konuştu. Baba Dumlu, tek isteğinin iki Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya getirmek olduğunu kaydetti. Bir kızı daha olursa ismini, ''Emine'' koyacağını ifade eden baba Dumlu, diğer çocukları Yasin, İlknur ve Mehmet'in de kardeşleri Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini sözlerine ekledi.