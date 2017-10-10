Çocuklarına bağırdıkları için uyardığı komşuları beyzbol sopasıyla dövdü

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Erciş İlçesi\'nde 34 yaşındaki Gökmen İnci, oyun oynarken gürültü çıkaran çocuklarına hakaret edip, bağırdığı için tartıştığı baba ve oğlunun saldırısına uğradı. Beyzbol sopasıyla aldığı darbelerle yaralanan 2 çocuk annesi Gökmen İnci, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken, eşi Ömer İnci saldırganların hak ettikleri cezayı almalarını istedi.

Olay, geçen ağustos ayında, Erciş İlçesi Cami Kebir Mahallesi Lütfi Güvener Sokak\'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Gökmen ve Ömer İnci çiftinin çocukları Kahraman Cem ve Ömer Faruk, oyun oynamak için oturdukları apartmanın önüne çıktı. Çocuklar oyun oynarken, iddiaya göre, gürültü çıkarınca, komşuları M.S. ile oğlu M.H.S., onlara bağırmaya başladı. Sesler üzerine dışarı çıkan anne Gökmen İnci, oğullarına hakaret de eden komşusu M.S. ile oğlu M.H.S. ile tartıştı. Tartışma sırasında baba ve oğlu, hakaret ettikleri İnci\'ye saldırıp, beyzbol sopasıyla kafasına vurdu. İnci, aldığı darbelerle yere yığıldı. Apartman görevlisi olayı görüp müdahale ederken, saldırganlar kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan ve kafasında kırıklar olan Gökmen İnci, hastanade 2 gün tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan M.S. ile oğlu M.H.S. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

\'HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALSINLAR\'

Eşine saldıranlara büyük tepki gösteren 39 yaşındaki sigorta acentesi Ömer İnci, olay anının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığını ve bu görüntüleri savcılığa verdiğini söyledi. Saldırganlara hak ettikleri cezanın verilmesini isteyen Ömer İnci, şöyle konuştu:

\"Eşime kendini bilmez baba ve oğlu tarafından saldırı yapıldı. Bu caniler çocuklara bağırarak hakaret ediyor. Eşim de dışarı çıkıp ne olduğunu bakınca, eşime de hakaret ediyorlar. Eşim karşılık verince, eşime saldırıyorlar. Beyzbol sopasıyla eşemin kafasına vuruyorlar. Bu caniler eşim yere düştükten sonra da vurmaya devam ediyorlar. En son yan apartmanın kapıcısı olayı görüyor ve müdahale ediyor. Bunun üzerine caniler eşimi orada bırakıp, kaçıyorlar. Eşim 2 gün hastanede kaldı. Başına 8 dikiş atıldı. Taburcu olduktan sonra suç duyurusunda bulunduk. Bizi tehdit ediyorlar. Bu canilerin yakalanıp, hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz.\"



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