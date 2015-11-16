Çocukların yüzüne su tabancasıyla sperm sıkan adama 18 yıl hapis cezası!

ABD’nin New Mexico eyaletinde yaşayan Kevin Jaramillo, su tabancasının içine doldurduğu spermi iki çocuğa sıkmaktan dolayı yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

The Guardian’ın haberine göre kurbanlar, Jaramillo’nun yavru köpekleri kurtarmak için bir video çektiğini söyleyerek suratlarına su tabancası içerisine doldurduğu spermi sıktığını söyledi.

Yargıç Stan Whitaker tarafından yargılanan Jaramillo, çocuk istismarı, 13 yaşından küçük çocukla cinsel temasta bulunmak suçundan yargılandı.

Jaramillo savunmasını yaptıktan sonra mahkemeye çıkan mağdur bir çocuğun babası, “Ben, çocuğumun iyi bir çocukluk anısı olması için uğraştım. Şimdi bu adamı hatırlamak zorundalar” dedi. Güvenlik duygusunu çocuğunun içinden alındığını söyleyen baba, “ Çocuğum o günden beri hala dışarı oyun oynamak için çıkamıyor” dedi.

Jaramillo’nun 2014 yılında çocuk istismarı suçu olduğu da davada sırasında belirtildi.