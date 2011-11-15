-Çocukların yüzleri şekerle güldü ERCİŞ (A.A) - 15.11.2011 - Van'ın Erciş ilçesindeki Yenişehir Çadırkent'te bulunan depremzedelerin, soğukların şiddetini artırmasıyla birlikte bot ve mont ihtiyaçları karşılandı. Türk Kızılayı, yapılan yardımları, depremzedelere ulaştırmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Barınma, ısınma ve günlük sıcak yemeğin yanı sıra Erciş'teki Yenişehir, Yüzüncü Yıl ve Belediye Çadırkentlerindeki vatandaşların giyecek ihtiyaçları da karşılanıyor. Türk Kızılayı görevlileri, birkaç gündür yaptıkları ihtiyaç listesinin ardından kış şartlarının ağırlaşması üzerine bot ve mont dağıtımına başladı. Yenişenir Çadırkent'te 191 çadırda kalan binin üzerinde vatandaşa, çocuk ve yetişkin ayrımı yapılmadan bot ve mont dağıtıldı. Çadırların büyük bölümüne ilave olarak küçük çocuklar için bez ve mama, biraz daha büyüklerine ise şeker, lokum, balon ve bisküvi verildi. Soğukların bastırdığı, yaşam şartlarının ağırlaştığı Erciş'in çadırkentli çocuklarının yüzleri, dağıtılan bu giysi ve yiyeceklerle güldü. Soğukların kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde çadırlarda ısınmakta zorluk çeken vatandaşlar, kışı geçirme noktasında acil çözüm istiyor. Türk Kızılayı görevlileri, Yüzüncü Yıl ve Belediye Çadırkentlerindeki yaklaşık bin kişinin de ihtiyaçlarının hazırlanan listeye göre bugün dağıtılacağını bildirdi. -Deprem bölgesinde düğün sevinci Van'ın Erciş ilçesinde 29 Ekimde yapılacak düğünlerini deprem nedeniyle erteleyen çift, dünya evine girdi. 23 Ekimde depremin meydana geldiği Erciş'te bir yandan yaralar sarılmaya çalışırken, diğer yandan yaşam tüm olumsuzluklara rağmen devam ediyor. Esnafın kepenk açtığı, vatandaşların rutin hayatlarını sürdürmeye çalıştığı Erciş'te depremin, kaybedilen hayatların acısı ve üzüntüsü yaşanırken, morale, yaşama ve sevince dair güzellikler de görülüyor. Düğünlerini ertelemek zorunda kalan çiftler, yaşamın normale dönmeye başlamasıyla hayalini kurdukları dünya evine girerek depremin acısını bir nebze olsun unutmaya çalışıyor. Erciş'te, 29 Ekimde planladıkları düğünlerini deprem nedeniyle erteleyen Sefa ve Zehra Yıldız, dünya evine girdi.