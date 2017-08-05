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Yaşam

"Çocukların yüzde 80'i internete oyun oynamak için giriyor"

Doç. Dr. Aydoğan: Bilgisayar oyunları çocuklarda kişilik bozukluklarına neden oluyor

05 Ağustos 2017 11:33

İstanbul Esenyurt'ta 13 yaşındaki Hakan Ekinci'nin bilgisayar başında cansız bedeni bulunmasının ardından 'bilgisayar bağımlılığı'nın çocuklar üzerindeki etkisi yeniden gündeme geldi. Bu konuyla ilgili konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit Aydoğan, çocukların bilgisayar kullanımı ortalama 8 yaşında başladığını ve yüzde 79.5'inin internete oyun oynamak için girdiğini tespit edildiğini belirtti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ümit Aydoğan, internetten oynanan oyunların çocuklarda yalnızlık, sosyal problemler, içe kapanma ve oyunun içeriğine göre kişilik bozukluklarına neden olabileceğini bildirdi.

Aydoğan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2013 yılında 6-15 yaş grubu çocuklar üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, çocukların bilgisayar kullanımına ortalama 8 yaşında başladığını ve yüzde 79.5’inin internete oyun oynamak için girdiğinin tespit edildiğini hatırlattı.

'Aile kontrolü önemli'

Bilişim Sistemleri Danışmanı Füsun Sarp Nebil ise oyunun direkt olarak intihara sebep olmayacağını belirterek “Çocuğun oyun yüzünden intihar etmiş olma ihtimali çok düşük. Bir insan kendi kendini bu şekilde boğamaz. Evet Metin2 oyunu şiddet içeriyor. Ama bu bir çocuğu intihara meyil ettirecek seviyede bir şiddet değil. Amerika ve Avrupa’daki araştırmada, şiddet içeren oyunların yararlı olduğu sonucu da çıktı. O oyunlar çocuğun adrenalinini ve korkusunu alıyor. Ancak burada oyun aracılığıyla birileriyle iletişime geçmiştir. Bunların sebep olmuş olması mümkündür. Oyunun aile kontrolünde olması da çok önemli” dedi.

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