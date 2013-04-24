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Yaşam

Çocukların üst geçitten attığı taşın isabet ettiği araçtaki bir kişi öldü!

Çocukların üst geçitten attığı taş bir araca isabet etti. Araçtaki bir kişi yaşamını yitirdi

24 Nisan 2013 16:28

İzmit'te üst geçitten yola atılan taş, seyir halindeki bir otomobile isabet etti. Ön koltukta oturan yolcu hayatını kaybetti.

İstanbul istikametine giden Sefa Özdemir idaresindeki panelvana, Bekirdere Rampası'ndaki Cephanelik Geçidi'nde bulunan iki çocuk tarafından parke taşı atıldı.

Taş, aracın camını kırarak ön koltukta oturan 60 yaşındaki Bilal Çetinkaya'nın kafasına isabet etti. Aracı durduran sürücü Sefa Özdemir, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Çetinkaya'nın cesedi incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından çevrede araştırma yapan polis ekipleri, taş attıkları iddia edilen O.S. (15) ve M.Y'yi (14) gözaltına alarak Kocaeli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Bilal Çetinkaya'nın cenazesinin, Ordu'nun Fatsa ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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