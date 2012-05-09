Ağustos'ta Karla Dans oyunuyla dikkatleri çeken Kıraç Arascan Dönmez, Umut Çocukları Derneği'nin "Umut Yüzü" oldu. Sokağa itilmiş çocukları anlatacağı performansının yanında, gençlere de eğitim verecek.

Nilay Vardar'ın Bianet'te yer alan haberi şöyle: Arascan Dönmez, geçtiğimiz yıl baba oğul ensestini anlattığı yarı kurgu, yarı otobiyografik performansı "Ağustos'ta Karla Dans" ile adını duyurmuştu.

Umut Çocukları Derneği'nin de dikkatini bu oyun ile çekmiş. Dernek, kötü koşullarda çalıştırılan evinden kaçmış, uyuşturucu madde bağımlısı çocuk ve gençleri rehabilite etmeyi amaçlıyor. Çocuk istismarı da derneğin gündemindeki konuların başında geliyor.

Dernek, çocuk haklarına dikkat çekmek için ilk kez bir yüz seçiyor; Dönmez'in seçilme nedeni de aile içi ensest ilişkinin bir çocuğun üzerindeki olumsuz, yıpratıcı ve onarılamaz derecedeki yıkıcı etkilerini korkmadan anlatabilmesi.

Performans sanatçısı Dönmez, ortaokuldaki ilk kısa filmi "Merdiven Altı"nda da sokağa itilmiş çocukları anlatmış. 1. Uluslararası Çocuk Kurultayı'nda da çocuklarla ilgili bir performans sergilemiş.

"Çocuk hakları benim için hep en önemli meseleydi" diyen Dönmez şöyle devam ediyor:

"Mutlu bir çocukluk geçirmedim ve iyi bir aileye sahip olamadım. O yüzden çocuk hakları benim hep üzerinde çalıştığım bir konuydu. Ağustos'ta Karla Dans oyunumun da bana en büyük hediyesi, 'Umut yüzü' seçilmem ve çocuklar için farkındalık yaratabilme olanağı.

'Sokağı en iyi çocuklar anlatır'

Pekiyi, bu bir yıl içinde sokağa itilmiş çocuklara dikkat çekmek için neler yapılacak?

Dönmez, ayda bir sergilenecek ve yüzde 50'si derneğe gidecek "Sokağın Adı Ben" isimli performansını şöyle anlatıyor:

Sokağa itilmiş ve dernekte rehabilite olmuş üç genç, sahnede sokak diliyle sokağı anlatacak; hiçbir sansür koymadan sokağı bütün pisliği ile ortaya koyacaklar. Ben de onlar anlattıkça hiç konuşmadan, neler hissettiğimi beden diliyle anlatacağım."

Dönmez, performansçı ne kadar anlatırsa anlatsın, sokağa itilmiş çocuğun yaşamını yüzde 100 anlatmasının mümkün olmadığını o yüzden de böyle bir yöntem seçtiklerini söylüyor.

Anlatılan hikayenin omurgasını Mavi Neşe'nin "Kırıntı Çocukları" hikayesi oluşturuyor.

Gençlere performans eğitimi

Bunun yanında Dönmez, dernekte çocukluklarını tamamlamış 32 gence koçluk yapacak. Her hafta pazar günleri ki buna "Umut Pazarı" diyorlar, buluşup hazırlanacaklar; tam bir yıl sonra gençler kendi oyunlarını sergileyecek.

"Umut Yüzü" olmak bazı sorumlulukları da beraberinde getiriyor; mesela alkol ve tütün kullanmamak, özel hayata dikkat etmek. Dönmez, bunların gerekli olduğunu düşünüyor; "çünkü ben onlara örnek olacağım" diyor.

Ensesti yaşayan beş bin kişiden mail

Dönmez'i bulmuşken "Ağustos'ta Karla Dans" oyunundan sonra gelen tepkileri sorduk.

5 bine yakın mail aldığını söyleyen Dönmez, "Hepsi ensest yaşamış insanlardı ve bana bunun üstesinden nasıl geldiğimi sordular. Ama benim verebilecek net bir yanıtım yoktu. Yaşam koçluğu dersleri almaya başladım ki, birisi sorduğunda daha çok yardımcı olabileyim" diyor.

"Sokağın Adı Ben" performansı ilk kez 3 Haziran'da Muammer Karaca Tiyatrosu'nda saat 20:30'da sergilenecek. Bilet fiyatları 50 lira, dernekten temin edebilirsiniz.