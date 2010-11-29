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Yaşam

Çocukların tek 'eğlencesi' köpek dövüşü

Şanlıurfa'da, yaşları 8 ile 14 arasında değişen bir grup çocuk, sokakta buldukları 2 köpeğin boyunlarına ip bağlayarak birbirleriyle dövüştürdü.

29 Kasım 2010 02:00

T24 - Şanlıurfa'da, yaşları 8 ile 14 arasında değişen bir grup çocuk, sokakta buldukları 2 köpeğin boyunlarına ip bağlayarak birbirleriyle dövüştürdü. Görenleri şaşkına çeviren çocukların vahşi eğlencesinin sonunda ise köpekler kanlar içerisinde olduğu yerde bırakıldı.

Çocukların vahşi oyunu kan dondurdu

İple bağladıkları köpekleri dövüştürdüler


Eyübiye Mahallesi'nde 8 çocuk sokakta buldukları iki köpeği, boyunlarına ip bağlayıp ‘oyun için’, boş bir tarlaya getirip dövüştürdü. Boş tarlada dövüşmeleri için birbirlerinin üzerine salıverilen, ipleri çocukların elinde olan iki köpek, birbirini kanlar içerisinde bıraktı. Vahşeti oyun haline getiren çocuklar, dövüş sırasında şiddeti artırmak için köpeklere ellerindeki tahtalarla vurup üzerlerine taş atıp onları daha da öfkelendirdi. Bu vahşeti gören büyüklerin de sessiz kaldığı ‘oyun’da çocuklar, köpeklerin birbirini ısırmasını neşe içinde heyecanla izledi.


Vahşeti eğlence haline getiren çocuklar, boş zamanlarını böyle değerlendirdiklerini söylerken, zaman zaman köpeklerin kendilerine saldırmasından korktuklarını ifade ederek, “Bulduğumuz köpekleri iki grup sahipleniyor ve dövüş başlıyor. Yenilenler, galip gelen köpeğin sahibi olanlara iddiaya göre gazoz ısmarlıyor” dedi. Yaptıklarının yanlış bir şey olmadığına inanan çocuklar, köpekleri sadece ‘oyun olsun’ diye dövüştürdüklerini söyledi. Çocuklar, köpekleri kanlar içerisinde öylece bırakıp alandan ayrıldı.

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