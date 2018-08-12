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ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

  Haber-Kamera: Özgür EREN-İSTANBUL DHA Okmeydanı TEM Bağlantı yolunda hızla giden otomobildeki iki kız çocuğunun tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı

12 Ağustos 2018 19:18

 

Haber-Kamera: Özgür EREN-İSTANBUL DHA
Okmeydanı TEM Bağlantı yolunda hızla giden otomobildeki iki kız çocuğunun tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı. Çocukların  süratle giden araçtan sarkıp dans etmeleri yürekleri ağızlara getirdi.  
Tehlikeli yolculuk Okmeydanı TEM Bağlantı yolunda dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Yüksek hızla giden aracın sunroofundan sarkıp tehlikeli yolculuk yapan 2 kız çocuğu yürekleri ağza getirdi. Aile bireylerinin yanında bu şekilde yolculuk yapmaları diğer sürücüleri hayrete düşürdü. Tehlikeli bir şekilde bir süre daha yolculuk yapan küçük kızlar aynı zamanda ellerini havaya kaldırarak aracın içerisinde dans etti. Bir süre sonra otomobil kamera açısından çıkarak gözlerden kayboldu.

Görüntü Dökümü:
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-Süratle giden otomobilden görüntü
-Otomobilden sarkan iki çocuktan detay görüntü
-Otomobilde dans eden çocuklardan detay görüntü
-Otomobilin yüksek hızla  gitmesi
-Genel ve yakın detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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