T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çocukların tehlikeli yolculuğu

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da kamyonetin arkasındaki meyve kasalarının üzerinde yolculuk yapan 2 çocuğun şakalaşarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı

09 Aralık 2018 16:13

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da kamyonetin arkasındaki meyve kasalarının üzerinde yolculuk yapan 2 çocuğun şakalaşarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyonetin arkasındaki yazılar ise izleyenleri gülümsetti.
Merkez Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi üzerinde seyir halindeki kamyonetin kasasına sonradan binen 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu, görenleri şaşırttı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, çocukların, kamyonette yüklü boş meyve kasaları üzerine oturarak, şakalaştığı görüldü. Çocuklardan birinin meyve kasalarının üzerine atladığı görülürken, kamyonetin arka kapısında ise \'Sana gelmediğim gün sanayiye gitigim gündür gülüm\' yazısı, görenleri tebessüm ettirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Canan ALTINTAŞDİYARBAKIR DHA DİYARBAKIRKamyonetinMerkez BağlarHatboyu CaddesiCepFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24