-Çocukların TBMM'den talepleri TBMM (A.A) - 07.10.2011 - TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesine başvuran çocuklardan değişik talepler geliyor. Çocuklar, eğitimle ilgili taleplerini, okulun mekansal sorunlarını dile getiriyor, park, bilgisayar, kütüphane istiyor. Geçen yasama döneminde kurulan Çocuk Haklarını İzleme Komitesi, çalışmalarına bu dönemde de devam edecek. İnternet sayfası ve SMS yoluyla komiteye başvuran çocuklar, sorunlarını, taleplerini, görüşlerini iletmeyi sürdürecek. Komitenin Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarı gönüllülük yarı resmi nitelikte olan komitenin, bu dönem nasıl devam edeceği konusunda TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile görüştü. Erdöl, Çiçek'in, bunun iyi bir uygulama olduğunu, devam etmesini arzuladığını söylediğini aktardı. Geçen dönem 8 üyeyle faaliyette bulunan komite, bu dönemde de çocuk haklarıyla ilgilenen milletvekillerinden oluşacak küçük bir grupla çalışmalarına devam edecek. Komitede, geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde de Türkiye'nin değişik bölgelerinden seçilen, değişik komisyonlarda görev yapan, farklı mesleklerden milletvekillerinin yer alması planlanıyor. Erdöl, geçen dönem 8 kişilik grupla, çocuk haklarını her komisyonda, her bölgede, her meslek grubunda temsil etme imkanı elde ettiklerini dile getirdi. UNICEF'in, Çocuk Haklarını İzleme Komitesi'ni bütün dünyaya örnek gösterdiğini anımsatan Erdöl, çocukların, oluşturdukları internet sayfası, SMS yoluyla kendilerine ulaşabildiklerini kaydetti. Çocuklar ile parlamento arasında köprü olabilecek bu site ve telefonun devamını sağlayacaklarını dile getiren Erdöl, ''Çocuklarımızın, adeta parlamentoda temsil edilmelerini sağlayacağız. Çocuklarımızın parlamentodan beklentileri çok. Çok ciddi olarak haklarını arıyorlar, bizlere çok ciddi talepleri oluyor, bunları takip ediyoruz. İlgili makamlarla istişare ederek sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Çocuk haklarıyla ilgilenen ombudsmanın oluşması sonlandırana kadar bu çalışmalarımız devam edecek'' diye konuştu. Erdöl, 420 20 20 numaralı SMS hattının çok bilinmediğini ancak internet sayfasından daha fazla ulaşıldığını ifade etti. Bu yollardan başvuran çocukların, eğitimle ilgili taleplerinden, ailelerinin ihtiyaçlarından bahsettiğini, okulda şiddet gördüğünü anlattığını, okulun mekansal sorunlarını dile getirdiğini belirten Erdöl, kendilerine ailelerin de görüşlerini yazdığını kaydetti. Erdöl, çocuklar arasında park isteyen, bilgisayar, kütüphane isteyenlerin de bulunduğunu ifade etti.