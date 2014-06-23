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Yaşam

Çocukların taşladığı gelin arabası devrildi

Şişli ilçesinde bir gelin arabasının önü Taşkışla Caddesi üzerinde çocuklar tarafından kesilerek taşlandı

23 Haziran 2014 14:17

Şişli'de gelin arabasının önünü keserek aldıkları parayı beğenmeyen çocuklar, aracı taşlamaya başladı. Gelin arabasını kullanan damat, hızla uzaklaşırken kaldırımdaki reklam panosuna çarparak yan döndü.

Şişli'de gelin arabasının önünü keserek aldıkları parayı beğenmeyen çocuklar, aracı taşlamaya başladı. Gelin arabasını kullanan damat, hızla uzaklaşırken kaldırımdaki reklam panosuna çarparak yan döndü. Araçta bulunan gelin ve damat kendi çabalarıyla çıkmayı başardı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay Taşkışla Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Damat Hakan Aslaneli'nin kullandığı lüks cip trafik ışıklarında durdu. Bu sırada yakında bulunan nikah dairesinden çıkan araçların önünü kesen çocuklar bu sefer hedef olarak Aslaneli'nin kullandığı aracı seçti. Damadın verdiği zarf içindeki parayı beğenmeyen çocuklar, daha sonra zarfların hepsini istedi. Bu isteklerine cevap alamayan çocuklar ellerindeki taşlarla aracı taşlamaya başladı. Kaçmaya çalışan Damat Hakan Aslaneli, gaza basarak kaçmaya çalışırken önce kaldırımdaki reklam panosuna çarptı ardından araç yan döndü.

Damat Hakan Aslaneli de polise çocukların taş attığı sırada kaçmaya çalıştığını bu sırada kaza yaptığını söyledi . Uzun süre otelde bekleyen gelin ile damat daha sonra gelen bir araca binerek düğünün yapılacağı mekana gitti.

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