ÇOCUKLARIN POMPALI TÜFEKLE OYUNU KANLI BİTTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Ümraniye\'de 3 arkadaşın evdeki kanepenin altında bulduğu pompalı tüfekle oyunu kanlı bitti. 11 yaşındaki İbrahim Akkaya başından vurularak hayatını kaybederken, ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay Ümraniye\'de Parseller mahallesi Cuma sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki İbrahim Akaya arkadaşlarıyla sokakta oynamaya başladı. Ardından aynı yaşlarındaki B.K. ve O.C. ile birlikte arkadaşının evine girdi. Bu sırada çocuklardan biri evdeki kanepenin altındaki pompalı tüfeği buldu. Çocuklar pompalı tüfekle oynamaya başladılar. Bu sırada tüfeğin aniden ateş alması sonucu 11 yaşındaki Akkaya, başından vurularak ağır yaralandı. Silah sesini duyan komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 11 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine polis ekipleri evdeki iki çocuğu alarak Çocuk Büro Amirliği\'ne götürdü. Olay yeri ve savcının çalışmasının ardından hayatını kaybeden İbrahim Akkaya\'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin evden çıkarılışı sırasında ailesi ve yakınları da sinir krizi geçirdi.

\"ÇOK BÜYÜK İHMAL VAR\"

Hayatını kaybeden çocuğun komşusu, \"Birinin annesi babası çalışıyor, evde kimse yok. Yatağın altında tüfeği buluyor. Tüfeği alıyor. Arkadaşına şaka yapayım derken, tetiğe basıyor. Çocuğu öldürüyor, oyun oynarken. Kasti bir şey olduğunu sanmıyorum. Ölen çocuk 11 yaşında, öteki de 10 yaşında. Çok büyük ihmal var burada. Yatağın altına tüfek bırakmak ne demek. Tüfeğin ağzında fişek olması ne demek\" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ve sağlık ekiplerimden görüntü

-Olayın yaşandığı evden görüntü

-Sağlık ekiplerinin eve girmesi

-Yakınlarını ağlaması

-Vatandaşlarla röp

-Olay yeri incele ekiplerinin çalışması

-Cenazenin evden çıkması

-Ambulansa konması

-Genel ve detay görüntüler