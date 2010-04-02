Çocukların oyununa dedenin silahı karıştı

T24 - İstanbul Ümraniye’de 3 kuzenin 'silahçılık' oyununa dedenin gerçek silahı dahil oldu. Kuzenlerden biri ölürken diğeri ağır yaralandı.



İstanbul Ümraniye'de 3 kuzenin oyuncak silahlarla başladığı oyun ölümle sonuçlandı.



İddiaya göre, kuzenleriyle oyun oynadığı sırada dedesinin ruhsatsız tabancasını eline alan 4 yaşındaki S.K, oyuncak zannettiği silahla kuzenlerine ateş etti. Olayda S.K'nın 8 yaşındaki kuzeni Ahmet Zahit Duman hayatını kaybetti. 3 yaşındaki Hafsa Duman ise yoğun bakımda.



Olay ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 yaşındaki S.K, evlerine gelen teyzesinin çocukları ile oyun oynamaya başladı. S.K'nın kuzenleri oyun sırasında oyuncak silahlarını doğrulttular. Bunun üzerine S.K da, oyuncak sandığı dedesine ait ruhsatsız tabancayı alarak kuzenlerine doğru ateş etti.



Ağır yaralanan 8 yaşındaki Ahmet Zahit Duman, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ahmet’in arkasında bulunan ve aynı kurşun karnına isabet eden 3 yaşındaki kız çocuğu Hafsa Duman'ın Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.



Olaydan sonda S.K, annesi ile birlikte Ümraniye Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. S.K'nın yakınları çıkışta görüntü alan basın mensuplarına ‘iyi bişey olsa yazmazsınız" sözleriyle tepki gösterdi.



Gözaltına alınan S.K'nın dedesi hakkında ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik’ suçlamasıyla işlem yapılacağı öğrenildi.







