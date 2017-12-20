Çocukların oyuncakçı dedesi

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da işçi emeklisi Salih Tok (65), 14 yıldan bu yana çam, gürgen ve kavak ağacından ekolojik ahşap oyuncaklar üretiyor. Yaptığı oyuncakları Türkiye\'nin çeşitli illerine de gönderen Tok, çevresindekiler tarafından \'Oyuncakçı dede\' olarak biliniyor. Tok, son yıllarda anne ve babaların çocukları için daha çok ahşap malzemeden yapılan oyuncakları tercih eder hale geldiğini söyledi.

Tekkeköy ilçesinde işçi emeklisi Salih Tok, 14 yıldan bu yana çam, gürgen ve kavak ağacından ekolojik ahşap oyuncak yapıyor. Fiyatları 10-100 TL arasında değişen 250 çeşit oyuncak yapan Tok, çevresinde \'Oyuncakçı dede\' olarak biliniyor. Tok, yaptığı oyuncakları kargo ile Türkiye\'nin çeşitli illerine gönderiyor. Tok, özellikle son yıllarda ahşap oyuncaklara ilginin artığını anlatırken şöyle dedi:

\"Ekolojik ahşap oyuncaklarda kesinlikle hiçbir kimyasal madde kullanmıyorum. Tutkalı özel, boyalarımız çivit boya dediğimiz bitkilerden yapılan boyaları kullanıyorum. Tamamen doğal maddeden yapıyorum. Hiç bir kimyasal madde yok. Son dönemde ekolojik oyuncaklara muazzam bir ilgi var. Çin\'den gelen ve zararlı maddeler bulunan oyuncakların gümrükte yakalanmasıyla birlikte ekolojik oyuncaklara olan ilgi daha da arttı.\"

Ekolojik oyuncakları internet üzerinden satarak Türkiye\'nin dört bir yanına gönderdiğini dile getiren Salih Tok, şöyle konuştu:

\"Aileler artık çocuklarına sağlıklarını tehlike altına atmayacak ekolojik oyuncakları seçiyorlar. bende yaptığım bu işi çok seviyorum. önceden döküm ustasıydım emekli oldum daha sonra bu oyuncakları yapmaya başladım. elimde biraz yatkın olduğu için gittikçe kendimi geliştirdim. benim de iki torunum var. Onlara da bu oyuncakları yapıyorum. Ayrıca çevremizde çocuklar bana \'Oyuncakçı dede\' diyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Ömrüm yettikçe oyuncak yapmaya devam edeceğim.\"



FOTOĞRAFLI