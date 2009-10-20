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Yaşam

Çocukların öpücüğü aileleri mahkemelik yaptı

Antalya’da parkta oynayan iki çocuktan birinin diğerini öpmesi üzerine başlayan tartışma, iki aileyi mahkemelik etti.

20 Ekim 2009 03:00

Antalya’da parkta oynayan iki çocuktan birinin diğerini öpmesi üzerine başlayan tartışma, iki aileyi mahkemelik etti.

Üçgen Mahallesi’nde çocuk parkında oynayan komşularının 3 yaşındaki erkek çocuğu B.D’nin 3.5 yaşındaki kızını öptüğünü gören anne C.F.K, çocuğa tepki gösterdi.

Sesleri duyarak parka gelen B.D’nin annesi A.D, C.F.K. ile tartışmaya başladı.

Komşuların araya girmesiyle tartışma sona erdi.

A.D, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan 2 gün sonra iki polis memurunun evlerine gelerek komşularının "hakaret ve terbiyesiz davranış iddiasıyla" kendilerinden şikayetçi olduğunu bildirdiğini kaydetti.

Oğlunun kızlarını öptüğü ailenin şikayetçi olduğunu öğrendiğini ifade eden A.D, buna çok şaşırdığını söyledi.

C.F.K’nin olay sırasında çocuğunu iteklediğini ve tartışmanın bunun üzerine başladığını ifade eden A.D, "Asıl mağdur bizdik. Neden böyle basit bir konuda şikayetçi oldular anlam veremedik" dedi.

A.D, kendilerinin diğer aileden şikayetçi olduğunu belirterek, duruşmanın gelecek yılın şubat ayında yapılacağını kaydetti.

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