Çocukların Nobel Ödülü: Çocuk haklarının kahramanları açıklandı

Sibel Deniz/ İstanbul, 2 Kasım (DHA) –Milyonlarca çocuğun “küresel oy” sistemine katılıp, oylarını kullandıktan sonra, ödülü kimin alacağına karar verdikleri ve medya tarafından sıklıkla \"çocukların Nobel ödülü\" olarak isimlendirilen İsveç Çocuk Hakları \"Dünyanın Çocuklarının Ödülü (WCP)\" adayları açıklandı.

Açıklanan adaylar ve aday olma nedenleri:

Spès Nihangaza – Burundi, AIDS salgınından ve sivil savaştan ağır bir şekilde etkilenen yetim bırakılmış çocuklar için olan 25 yıllık savaşı için.

Ashok Dyalchand – Hindistan, çocuk evliliğine karşı kampanyalar yürüttüğü ve kızların hakları için olan 40 yıllık mücadelesi için.

Guylande Mésadieu – Haiti, sokaktaki, hapishanedeki ve köleliğe zorlanan çocuklar için verdiği 20 yıllık savaş için.

Adaylar, 15 farklı ülkeden katılan ve çocuklardan oluşan bir jüri tarafından seçildi. Program 2000’de başlatıldığından bu yana dünyanın çocuklar için yıllık en büyük çocuk hakları ve demokrasi eğitim girişimi olan Dünyanın Çocuklarının Ödülü Programına 42 milyon çocuk katıldı.

Bu ödülün destekçileri arasında Pakistanlı insan hakları aktivisti Malala Youzafsai, yaşamını yitiren Nelson Mandela, İsveç Kraliçesi Silvia, İsveç Başbakanı ve İsveç Çocuk Bakanı yer alıyor.

\"Çocukları insani birlik ve beraberlik için duran, tüm insanların eşit değerini, çocuk haklarını,

demokrasiyi ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve değişim yaratan bireyler olmaları için eğiten ve güçlendiren bir program\" diye tanımlanan WCP kapsamındaki çocukların çoğunluğu hassas ülkelerde yaşıyor ve ilk defa, birçoğu hakları olduğunu ve seslerini duyurabileceklerini keşfediyor. (Fotoğraflı)

