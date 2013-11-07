Çocukların Kurtlar Vadisi oyunu ölümle bitti

Afganistan Gazne'de, Kurtlar Vadisi dizisinden etkilenen çocuklardan biri Büyük İskender rolüne girdi ve Polat Alemdar rolündeki arkadaşını boğarak öldürdü.

Gazne'nin Cagori ilçesi Kaymakamı Zafer Şerif, yaptığı açıklamada, olayın Cagori'nin Mahacir bölgesinde gerçekleştiğini belirterek, "Büyük İskender rolünü oynayan çocuk, Polat Alemdar rolünde oynayan çocuğu iple boğarak öldürdü" dedi.

Şerif, Büyük İskender karakterini temsil eden çocuğun, diziden etkilenerek bu olayı gerçekleştirdiğini ve kimsenin öldüremediği Polat Alemdar'ı temsil eden arkadaşını öldürdüğünü ifade etti.

Afganistan'da Türk televizyonlarında yer alan diziler her geçen gün izlenirliğini artırırken, dizilerin yıldızları, ülkede, dünyaca ünlü oyunculardan bile daha çok seviliyor.

Ülkede yayınlanan diziler arasında en çok haftada 4 akşam yayınlanan Kurtlar Vadisi seyredilirken, sokaklarda liderlerin fotoğraflarının yanı sıra Türk aktörlerin posterlerini görmek de mümkün. Televizyon kanallarının izlenemediği kırsal kesimde yaşayanlarsa Farsçaya çevrilmiş Türk dizilerinin videolarını satın alarak evlerinde izliyor.

Taliban döneminde televizyonların yasak olduğu Afganistan'da, şimdilerde 50'den fazla yerel ve ulusal televizyon kanalı yayın yapıyor. Bunlarınn çoğunda da Türk dizileri Farsça ve Peştunca dillerine çevrilerek yayınlanıyor.