'Çocukların kurtarıcı meleği'ne: Tüm çocuklar seni seviyor, ben de

Ölümünün ardından "çocuklara taciz ve tecavüzde bulunduğu" ortaya çıkan BBC sunucusu Jimmy Savile'ın, "çocukların kurtarıcı meleği" olarak tanınan İngiltere eski Başbakanı Margarete Thatcher'la defalarca buluştuğu açıklandı. Savile, Thatcher'a yazdığı bir mektupta, "Tüm çocuklar seni seviyor, ben de" dedi.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında 84 yaşında yaşamını yitiren Savile'ın 200'den fazla çocuğa cinsel taciz ve tecavüzde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

"Taciz ve tecavüz" iddiaları açığa çıkana kadar İngiltere'de "çocukların kurtarıcı meleği" olarak bilinen ve Kraliçe Elizabeth'in "Sir" unvanı verdiği Savile'ın, İngiltere eski Başbakanı Thatcher'la iki defa yemek yediği belirtildi.

İngiliz Ulusal Arşivi, Savile'ın Thatcher'a kendi el yazısıyla yazdığı bir mektubu yayınladı. Savile, mektupta, Thatcher'a, "Tüm çocuklar seni seviyor, ben de" dedi.



500 bin sterlin yardım



İngiltere eski Başbakanı Thatcher'ın, engelli çocuklar için kurduğu hastane için Savile'a 500 bin sterlin yardımda bulunduğu da, açıklanan arşivlerden saptandı.

Savile, kuracağı hastaneye yardım sağlamak için Thatcher'la bir öğle yemeğinde buluşmasını ise şu cümlelerle değerlendirdi:

"Kız çocuğu hastalarım ölümüne kıskandı. Başbakan'ın ne giydiğini ve ne yediğini bilmek istiyorlardı."



Mezar taşı sökülmüştü



BBC'de "Top of the Pops" programı gibi birçok programda sunuculuk yapan Savile, geçtiğimiz Ekim ayında 84 yaşında öldükten sonra çocuklara taciz ve tecavüzle suçlanmıştı.

İddiaların doğrulanmasıyla Savile'ın mezartaşı sökülmüş ve "Sir" unvanı elinden alınmıştı.