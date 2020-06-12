Çocukların Koronavirüs'e karşı yaratıcı çözümler aradığı "Korona ile Karşı Karşıya!" yarışması sonuçlandı

7-12 yaş grubu çocuklar, Koronavirüs'ün hayatımızda yarattığı sorunlara yaratıcı çözüm yolları bulacak. "Korona ile Karşı Karşıya!" (Korona Challenge) yarışması sonuçlandı. Hollanda ve Türkiye'den 300’den fazla çocuğun katılımı ile gerçekleşen etkinlikte en yüksek puanı alan ilk 3 fikir de, oy birliği ile birinciliği paylaştılar.

İnformel Eğitim-çocukistanbul, Hollanda merkezli Designathon Works işbirliği ile ve iki ülkede eş zamanlı olarak Koronavirüsün hayatımızda yarattığı sorunlara çocukların çözümler ürettiği bu on-line tasarım maratonu sonuçlandı.

Mayıs ayı süresince devam eden etkinliğe Türkiye’nin 24 farklı kentinden 200’den fazla 7-12 yaş grubu çocuk katıldı.

Hollanda’da ve Türkiye’de ayrı ayrı toplanan Jüriler, gönderilen yaratıcı fikirler arasından ilk 3’ü zorlu bir süreç sonrası belirlediler. Türkiye’de Jüri, Hollanda Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi - Quirinne van der Hoeven, Hollanda Başkonsolosu Asistanı / Padagog - Ebru Gezer, Gebze Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden - Prof. Dr Uygar Tazebay, Gazeteci - Figen Atalay, Gazeteci - Serkan Ocak ve çocukistanbul yöneticilerinden oluştu.

Katılan çocukların oluşturdukları yaratıcı çözüm önerileri arasında, Koronavirüs'ten korumak amacıyla tasarlanmış özel giysier, koruyucu kabinler, Koronavirüs'ü gören ve tespit eden, gözlükler, test yapma, herkesin yüzüne uygun olma, havayı vürüsten temizleme özelliğine sahip maskeler, mesafe ölçen ayakkabılar, sensörler, kendilerini okullarında, sınıflarında hissetmelerini sağlayan sanal sınıf uygulamaları ve daha pek çok fikir yer aldı.

Seçilen ilk 3 proje sahibine verilecek “maddi ödül”, onlar adına salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs desteği vermek için oluşturulan “TEV (Türk Eğitim Vakfı) Korona Kahramanlarına Vefa Burs Fonu”na bağışlandı. Böylece, çocuklardan çocuklara bir destek köprüsü oluşmuş oldu.

Türkiye Jürisi tarafından belirlenen Türkiye’nin ilk 3’ü şu şekilde:

Melisa Demirci, 8 Yaş, İstanbul “Covid 19 Kamyonu” tasarımı; “Biri çocuk parkı diğeri bilim müzesi taşıyan iki kamyon var. Belirlenen sokaklara gidiyor. Çocuklar sırayla 10'ar dakika kalacak şekilde alınıyor. Oynama süreleri dolunca kamyonlar özel bölgelere giderek dezenfekte ediliyor. Bu işlem döngü halinde devam ediyor”

Merve Cansever, 9 Yaş, Kayseri “Korona Habercisi Sensörler” tasarımı; “Sağlık çalışanlarının kullandığı koruyucu kıyafetlere virüs bulaştığında haber veren sensörler ekleyip, onların vücutlarına girmeden sterilizasyon kabininde kıyafetlerini temizleyebilmeleri için bir tasarım yaptım. Böylece gönül rahatlığı ile evlerine gidip çocuklarına sarılabilirler”

Kuzey Aras Atalay, Zonguldak, “Mum Eldiven” tasarımı: “İşyerlerinin girişlerine içinde özel bir sıvı bulunan makineler yerleştirilecek. İnsanlar önce ellerini dezenfekte edip daha sonra ellerini bu makineye sokacaklar ve içindeki sıvı püskürerek tüm eli kaplayacak, hava ile temas ettiği an hemen kuruyarak eldiven görevi görecek. Elimizi yıkadığımızda ise eriyip yok olacak, böylece aynı zamanda plastik eldivenlerden kaynaklanan tehlikeli atıkların doğaya verdiği zarar da engellenecek”

Hollanda Jürisinin belirlediği Hollanda’nın ilk 3’ü

Jetje, 12 Yaş, Amsterdam, “Evdeki Doğa” tasarımı; “Çocuklar dışarıya çıkamadıkları zaman üzülürler, bu yüzden doğayı onların evlerine getirmek istedim. Bunun için evde çok sayıda bitki yetiştirebiliriz. Bitkilere bakmak bizi mutlu yapar. Çok kolay ve ucuz olduğu için bunu herkes yapabilir”

Orso, 10 Yaş, Amsterdam “Evde Tatil Duygusu” tasarımı. “Tatillerini iptal etmek zorunda kalan birçok insan bunun için kendilerini üzgün hissediyor. Ben de onlara, e-posta ile tatil atmosferini evlerine getirmeleri için birçok fikir ve öneriler göndermek isterim. Örneğin, tatilde gitmek isteyecekleri ülkenin tipik yemeklerinin tarifi, dans edebilmeleri için o ülkelerin müzikleri gibi”

Mason, 6 Yaş, Lochem, “Robotlar” tasarımı. “Dışarıya çıkamayan insanlara yardım edecek robotlar. Hastalara ihtiyaçlarını getirir, gitmek istedikleri yerlere götürür ve kucaklayabilirler”

Yarışmanın her iki ülkenin kazananlarının, finalistlerinin ve katılan tüm çocukların yaratıcı çözüm önerilerinin tamamı https://www.designathon.nl/corona-challenge-tr Proje web sitesinden görülebilir ya da İnformel eğitim-çocukistanbul’un www.cocukistanbul.org sitesinden ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilir.