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Yaşam
Deutsche Welle

Çocukların internet merakı

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da üç yaşındaki her 10 çocuktan biri düzenli olarak internet kullanıyor.

22 Haziran 2015 16:01


Alman İnternette Güven ve Güvenlik Enstitüsü’nün yaptığı bir araştırma küçük çocukların internet kullanma alışkanlıklarına ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Buna göre, üç yaşındaki her 10 çocuktan biri internet kullanıyor. Araştırmada, okuma yazma dahi bilmeden internet kullanan üç yaşındaki çocukların oranı, erkeklerde yüzde 12, kızlarda ise yüzde 9’u bulduğu belirtiliyor.

3-8 yaş arası çocukların davranışlarının incelendiği araştırma, 1 milyon 200 bin çocuğun düzenli olarak çevrimiçi olduğunu gösteriyor. Bu da istatistiksel olarak bu yaş grubundaki her üç çocuktan biri anlamına geliyor.

Araştırmaya göre, yaşı büyük çocuklar interneti arama motorları sayesinde araştırma yapmak için kullanırken, üç yaşındakiler ise daha ziyade Youtube gibi portallar üzerinden video izlemek, oyun oynamak ve çocuk şarkıları dinlemek için kullanıyor.

Araştırma, çocukların üçte ikisinin ebeveynlerinin yardımı olmadan sanal dünyada dolaştığını gösteriyor. Bununla birlikte çocukların araştırmacılara verdiği yanıtlarda, her üç çocuktan biri internet ağını kullanmayı iyi bildiğini öne sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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