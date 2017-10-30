Çocukların harçlıklarıyla yapıldı; Sivas'ta köylülerden dev Atatürk portresi

Cumhuriyetin 94. yılı tüm yurtta kutlandı. Sivas'ta da köy sakinleri Cumhuriyetin 94. kuruluş yıl dönümü anısına köy yamacına 200 metrekarelik dev Mustafa Kemal Atatürk portresi yaptırdı.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkaya köyü sakinleri köy yamacında 200 metrekare genişliğinde Atatürk portresi yaptırdı. Kilometrelerce uzaklıktan bile görülebilen dev Atatürk portresinin yapımında 55 ton taş ve 55 ton çimento, 750 kilo polyester malzemesi kullanıldı. 4 kişi tarafından yapılan portrenin çevresine ise 94 çam fidanı dikildi. Cumhuriyetin her kuruluş yıl dönümünde yeni bir çam fidanı dikileceği belirtildi.

Sarıkaya Köyü Derneği Başkanı Salih Elmas, “Sağ olsunlar köylülerimizin yardımları ile destekleri ile ortaya bir şey çıkartma kararı aldık. Ne yapalım dedik. Köyümüze bir şey yapalım dedik. Ama Cumhuriyeti de Atatürk’ten ayrı tutmayalım dedik. Atatürk’ün sevgisi, saygısı bizim köyde bu anlamda en üst seviyededir. Bu sevgi artık yüreklere de sığmaz. Taşmış durumda. Biz ne yapalım diye düşündük. Bu sevgi taşmazlığını bir yere resmedelim ve köyümüzün bizim için kutsal olan Colü tepesine resmedelim dedik. Biz bu projeyi eksiksiz tüm köylülerimizle imece usulü ile küçük bir çocuğun kumbarasındaki parayı dahi bozdurup yaşlımızın hastane parasından arttırarak bize verdiği katkılar ile buraya getirdik” dedi.

Projeyi tasarlayan Kemal Ayyıldız ise "İkinci etabımızda yanına bir de aynı ölçülerde Türk bayrağı yapacağız. Toplam alanı 400 metrekare olacak. Türkiye’de 2’inci bir proje. Bunun bir tanesi Erzincan’da yapılmış. Tamamen el emeği göz nuru. Hiçbir kurum ve kuruluştan destek almadık. Sadece köylülerimizin desteği ve Ankara’da bulunan köy derneğimizin katkıları ile yapıldı” diye konuştu.