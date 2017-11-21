Çocukların gözüyle hukuk, resimlere yansıdı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Barosu tarafından ortaokul öğrencileri arasında bu yıl 10\'uncusu düzenlenen \'Çocuk ve Hukuk\' konulu resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Adliye Konferans salonunda düzenlenen törenle verildi.

Bursa merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasına 56 okuldan 404 resim katıldı. Seçici kurul tarafından, Bahçeşehir Koleji Bursa Modern Ortaokulu’ndan Beren Kont, Fethiye Ortaokulu’ndan Şevval Gül Zorlu ve Hanife Murat Ortaokulu’ndan Ecenur Erman eserleriyle başarı ödülüne layık görüldü. Altıparmak Fethi Açançiçek Ortaokulu’ndan Işık Yeşillik, Barbaros Ortaokulu’ndan Gülşen Uğur, Mümin Gençoğlu 2 Ortaokulu’ndan Edanur Demirci ve Aysude Mercan, Ülküköy Ortaokulu’ndan Fatıma Şevval Köse’ye jüri özel ödülü verilirken, Fethiye Ortaokulu’ndan Fevziye Arslan da mansiyonla ödüllendirildi. 30 resim de sergilemeye değer bulundu.

Öğrencilere başta bisiklet ve resim malzemeleri olmak üzere çeşitli hediyeler, törene katılan Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özcan Özsarıoğlu, Bursa 2\'nci Çocuk Mahkemesi Hakimi Nuray Şakrak, 3\'üncü Çocuk Mahkemesi Hakimi Tahir İnan, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Baltacı ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Remzi Ayvaz tarafından verildi.

Bursa Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninin açılış konuşmasını Bursa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Avukat Gamze Pamuk Ateşli yaptı. Ateşli’nin, dünyada çocuk hakları ihlalleriyle ilgili verdiği rakamlar salonu dolduran öğrenci ve öğretmenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Ateşli, \"2016 yılında TÜİK verilerine göre çocuk işçi sayısının 700 bini aştığını, 56 çocuk iş kazalarında hayatını kaybettiğini, aynı yıl içerisinde ise çocuğun cinsel istismar suçundan mahkemelerde dava sayısının 15 bini aştığını söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’ne vurgu yaparken, \"Son günlerde dünyada ve ülkemizde milyonlarca çocuğun hakları çiğnenirken, çocuk haklarını her zamankinden daha çok öğrenmeye, öğretmeye ve yüksek sesle dillendirmeye ihtiyacımız var” dedi.

Altun, Türkiye ve dünyanın pek çok yerinde yaşam koşullarının gün geçtikçe zorlaştığını, olumsuz koşullardan, yetişkinlerden daha da çok çocukların etkilendiğini söyledi. Eğitimden sağlığa, barınmaya ve hatta daha önemlisi yaşam hakkının elinden alınmasına varıncaya kadar olumsuz yaşam koşullarının çocukları doğrudan hedef aldığını ifade eden Altun, dünyadan ve ülkemizden çocuklara yönelik istatistiki bilgiler aktardı.Altun şöyle konuştu:

\"Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursa Barosu çocuklarımızın yanında olmak için her türlü çabayı gösterecek, yine çocuk hakları konusunda ilköğretim okullarında, çocuk hakları ile birlikte cinsel istismar konularında da ortaöğretim ve dengi okullarda eğitimler vermeye devam edeceğiz. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın bilimsel, laik, demokratik, cinsiyet farkı gözetmeksizin eşitlikçi bir eğitim sisteminde eğitim ve öğretim görmesi için, eğitim sisteminin tamamıyla nitelikli, eşit, parasız, fırsat eşitliğini ve sosyal adaleti gözeten bir anlayışla düzenlenmesi ve bu anlayışın değişmez bir ilke haline getirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz.Masumiyetin simgesi olan çocuklarımıza vereceğimiz en güzel miras vazgeçilmez çocuk hakları, en güzel hediye de sevgi ve şefkatle harmanlanan yaklaşımlardır. Burada aileye, topluma, çocuk hakları mücadelesi veren biz barolar ve STK’lar yanında, sosyal devlet anlayışı gereği en büyük görev de devlete düşmektedir.\"



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