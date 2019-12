Çocukların geleceği fazla kilolarla kararmasın

Obez çocuğunuzun lokmalarını saymayın



Az yiyen hamilenin çocuğu obez oluyor



Çevre kirliliği çocuklarda obeziteye neden oluyor



Az uyku çocuklarda obeziteyi tetikliyor

Günümüzün meşgul ailelerinin ise besleyici, evde pişirilmiş yemekler hazırlamak için gittikçe daha az vakti var. Çocukların fazla kilolu olmasını engellemek için ailenizin yeme - içme alışkanlıklarını, yaşam tarzını ona göre ayarlamanız etmeniz gerek. Çocukların sağlıklı yaşam tarzı edinmesi, onlara örnek olan ebeveynlerin kendi davranışlarını düzeltmeleriyle başlıyor. Uzman Diyetisyen Dilara Koçak, Milliyet Cafe'deki yazısında çocuklarda görülen obeziteyi ve nedenlerini anlatıyor.Çeşitli faktörler fazla kiloya neden olur. Genetik, yaşam şekli alışkanlıkları veya her ikisinin kombinasyonu etkili olabilir. Bazı durumlarda endokrin sorunları veya ilaç tedavileri de aşırı kilo alımıyla ilişkili olabilir.Yediklerimizin daha yağlı ve rafine edilmiş olması. Özellikle çalışan ebeveynlerin günlük programları öylesine dolu ki daha sağlıklı yemekler hazırlamaya ve egzersize çok az vakitleri var. Porsiyonlar hem evde hem de dışarıda büyük ölçüde artıyor lezzet için yağ ve şeker oranı yüksek besinler göz alıcı ve tercih sebebi oluyor.Hayat her zamankinden fazla durağan. Çocuklar bilgisayardan elde tutulan video oyun sistemlerine kadar elektronik aletlerle oynayarak dışarıda aktif bir şekilde oynamaktan daha fazla vakit geçiriyor.Yapılan araştırmalara göre altı yaşın altındaki çocuklar günde ortalama iki saatlerini ekran karşısında geçiriyor. Daha büyük çocuklar ve ergenler günde neredeyse dört saatlerini TV seyrederek geçiriyorlar. Günde dört saatten fazla seyreden çocuklar günde iki saat veya daha az seyredenlere göre daha çok fazla kilolu olma riski taşıyorlar.Yatak odasında TV şişmanlığı tetikliyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde yatak odasında televizyon olması fazla kilolu olma ihtimalini artıran etkenlerden. Amerikan Pediatrik Akademisi şu anda iki yaşın üzerindeki çocukların ekran başında geçirdikleri vaktin 1-2 saati geçmemesini öneriyor.Pek çok çocuk yeterince fiziksel aktivite yapmıyor.Mevcut yönergeler iki yaşın üzerindeki çocukların mümkünse her gün günde en az 60 dakika hafiften kuvvetliye fiziksel aktivitede bulunmasını öneriyor.Obezite; tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi eskiden sadece yetişkinlere özgü olduğu sanılan ciddi sağlık sorunları riskini artırır. Obez çocuklar ayrıca alay konusu olmaktan ve akranları tarafından dışlanmaktan dolayı düşük özgüvene eğilimli olabilirler.Kilolarından mutsuz olan çocuklarda ortalama kiloda olan çocuklara göre sağlıksız yeme alışkanlıkları ve anoreksiya, bulimia gibi yeme bozukları görülme olasılığı daha fazladır. Bu çocuklar madde kullanımının yanı sıra depresyona da daha eğilimli olabilmektedir. Fazla kilolu ve obez çocuklar hem o yaşta hem de gelecekte sağlıklı ve yaşam kalitelerini etkileye-bilecek riski hep taşırlar. Bu sağlık sorunları arasında şunlar var:Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve anormal kan lipid seviyeleri, insülin direnci ve tip 2 diyabetKemik ve eklem sorunlarıEgzersiz, spor veya herhangi bir fiziksel aktiviteyi zorlaştıran ve astım belirtilerini kötüleştiren veya astım olma riskini artıran nefes darlığıUyku apnesi yüzünden düzensiz, huzursuz veya bozuk uyku düzeniErken erginleşme eğilimi (Fazla kilolu çocuklar akranlarına göre cinsel olarak daha olgun olabilirler. Fazla kilolu kızlar yetişkinlikte düzensiz âdet dönemleri yaşayabilir.)Karaciğer ve safra kesesi hastalıklarıDepresyon.Çocuklarda fazla kiloyu veya obeziteyi önlemek veya tedavi etmek, büyüdüklerinde kardiyovasküler ve diğer hastalıkların oluşma riskini azaltabilir.