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Çocukların fıskiyeyle serinleme keyfi

  Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBULLULAR son günlerde etkili olan sıcak havayla bunalıyor

13 Eylül 2017 18:04

 

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBULLULAR son günlerde etkili olan sıcak havayla bunalıyor. Çocuklarsa her durumu oyuna çevirmeyi başarıyor. Süs havuzları ve fıskiye alanları çocuklarla doldu . Göztepe Parkı\'ndaki fıskiyelerinin altında oyunlar oynuyor. Kimisi elbiseleriyle serinledi, kimisi mayosunu giydi fıskiye altına koştu.  Çocukların eğlencesine anneleri de eşlik etti. Suyun altında sevinç çığlıkları atan minikler, çevreden geçenlerin meraklı bakışları altında serinlemenin tadını çıkardı. Senkronize hareket eden fıskiyelerden çıkan suyu yakalamaya çalışan minikler, birbirlerine su atarak oyunlar oynadı. Suyun içine girmeye cesaret edemeyenler ise uzaktan izlemeyi tercih etti. Aileleriyse bol bol hatıra fotoğrafı çekti.
Çocukların çok keyif aldığını söyleyen Fatma Kara, “Çok mutlular çok seviyor suyu\" diye konuştu. Başka bir anne ise “Sıcakta iyi oluyor çocuklar için. Ayrı bir eğlence, suyu seviyor\"“ diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

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