Çocukların en yaşlısı hayatını kaybetti

Normal insanlara göre 8 kat daha hızlı yaşlanan Hayley Okines'in bedeni yaklaşık 100 yaşındaydı. Ender rastlanan hastalığına rağmen yüzünden tebessüm eksik olmayan Hayley Okines, 17 yaşında hayatını kaybetti.

Hayley, halk arasında erken yaşlanma olarak bilinen progeria hastalığına karşı verdiği mücadele ile tanındı.

Zaman’ın haberine göre, İngiltere'nin Bexhill şehrinde yaşayan küçük kızın 13 yaşını geçemeyeceği söyleniyordu. Amerika'da aldığı tedavi sonrası beklenilenden daha uzun süre yaşayan Hayley, 14 yaşında otobiyografisini yazıp, kendi hayatını anlatmak için birçok konferansa katılmıştı. Küçük kızının ölümüyle sarsılan anne Kerry Oikens, “Bebeğim bu dünyadan daha iyi bir yere gitti. Son nefesini kollarımın arasında verdi.” dedi. Baba Mark Okines ise kızının ölümüyle ilgili, “Eve bir saat kadar geldi, köpek yavrularını ve kardeşlerini gördü. Sanırım herkese veda etmek için buradaydı.” ifadelerini kullandı.