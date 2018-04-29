T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Çocukların dans ettiği etkinliğe katıldığı için eleştirilen Tahran Belediye Başkanı istifasını verdi

İran'ın başkenti Tahran'ın belediye başkanı Muhammed Ali Necefi, kız çocuklarının dans ettiği bir etkinlikte bulunmasına ilişkin tartışmalar sürerken, istifasını verdi. 21 Mart'a kadar görevde kalacak olan Necefi'nin istifa gerekçesi olarak sağlık sorunla

29 Nisan 2018 20:30

İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, kız çocuklarının dans ettiği bir etkinlikte bulunmasına ilişkin tartışmalar sürerken, istifasını verdi.

Tahran Belediye Meclisi Başkanı Muhsin Haşemi, Muhammed Ali Necefi'nin İran'da yeni yılın başlangıcı olan 21 Mart'a kadar görevde kalacağını açıkladı.

Muhammed Ali Necefi'nin bu tarihten itibaren görevde kalıp kalmayacağına belediye meclisinde kurulan bir komite karar verecek.

Tahran Belediye Meclisi Telegram hesabından Muhammed Ali Necefi istifasının nedeni olarak sağlık sorunlarını gösterdiğini açıkladı.

Ancak Necefi, Tahran Belediyesi'nin Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği ve genç kızların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalıyordu.

Belediye Başkanı, konuyla ilgili ifade vermek üzere çıkarıldığı mahkemede, dans edenlerin 9 yaşından küçük oldukları için İslami hukuk kurallarının bozulmadığını savunmuştu.

İran'da şeriat kanunlarına göre kız çocukları 9 yaşına geldiklerinde yetişkinliğe erişiyor ve örtünmenin de dahil olduğu belli kuralları takip etmeleri gerekiyor.

Muhammed Ali Necefi, geçen yaz 12 yıldır görevde olan Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bekir Kalibaf'dan görevi devralmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TahranMuhammed Ali NecefiMartNecefiTahran Belediye Başkanı Muhammed Ali NecefiBelediye Meclisi Başkanı Muhsin Haşemi Muhammed Ali NecefiAli NecefiBelediye Meclisi TelegramNecefi Tahran Belediyesi Dünya Kadınlar GünüBaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24