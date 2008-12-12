T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çocukların cinsiyetini 'babalık geni' belirliyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmayla, çocukların cinsiyetini belirleyen 'babalık geni'nin varlığı kanıtlandı.

12 Aralık 2008 02:00

İngiltere'de 927 ailenin 1600'lü yıllara uzanan soy ağaçlarındaki araştırma, çocukların cinsiyetini belirleyen 'babalık geni'nin varlığını kanıtladı. Çok fazla erkek kardeşi olanların erkek çocukları olurken, kız kardeşi olan erkeklerin çocukları kız oluyor.

Sabah'ta yayımlanan habere göre, 500 bin kişinin araştırılmasıyla ortaya çıkan sonucu değerlendiren Newcastle Üniversitesi'nden Corry Gellatly babalık geninin spermdeki X ya da Y kromozomlarının oranını kontrol ettiğini bunun da çocuğun cinsiyetini belirlediğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24