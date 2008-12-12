Çocukların cinsiyetini 'babalık geni' belirliyor

İngiltere'de 927 ailenin 1600'lü yıllara uzanan soy ağaçlarındaki araştırma, çocukların cinsiyetini belirleyen 'babalık geni'nin varlığını kanıtladı. Çok fazla erkek kardeşi olanların erkek çocukları olurken, kız kardeşi olan erkeklerin çocukları kız oluyor.



Sabah'ta yayımlanan habere göre, 500 bin kişinin araştırılmasıyla ortaya çıkan sonucu değerlendiren Newcastle Üniversitesi'nden Corry Gellatly babalık geninin spermdeki X ya da Y kromozomlarının oranını kontrol ettiğini bunun da çocuğun cinsiyetini belirlediğini söyledi.

