Çocukların bulduğu poşetteki bomba patladı

Diyarbakır'da iki çocuk, park halindeki bir otomobilin önünde buldukları poşeti karıştırıken patlama meydana geldi. Ses bombasının neden olduğu tahmin edilen patlamada yaralanan çocuklar, hastaneye kaldırıldı.



Diyarbakır'da 2 çocuk, yerde poşet içinde bulup kurcaladıkları cismin patlaması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlar ilçesi Göçmenler Caddesi'nde Baran Tunç (11) ve Ercan Çiçekli (17), park halindeki otomobilin önünde buldukları poşet içerisindeki cismi kurcalarken büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.

Yaralanan Tunç ve Çiçekli, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Bağlar Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil ile bir iş yerinde maddi hasara yol açan patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Poşet içerisinde ses bombası bulunduğu tahmin ediliyor.