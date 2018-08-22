Çocukların bayram şekerleri billboardlarda 

Fatma Savaş İNAL/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK\'in Bozüyük ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle belediye tarafından reklam billboardlarına çocukların alması için şeker bırakıldı.

Bozüyük Belediyesi, çeşitli semtlerde bulunan 10 billboarda çocuklar için bayram şekerleri yerleştirdi. Bırakılan şekerlere çocuklar ilgi gösterdi. Şekerler çocuklar tarafından kapışılırken, büyükler de çocukları ve torunları için billboardlardaki şekerlerden aldı. Bozüyük Belediyesi görevlileri billboardlarda eksilen şekerlerine yenilerini koydu. Belediye yetkilileri bayram süresince 10 ayrı panoya 20 bin şeker bırakılacağı belirtti.

Bozüyüklüler, uygulamadan dolayı Belediye Başkanı Fatih Bakıcı\'ya teşekkür etti.

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