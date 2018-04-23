Çocukların Atatürk sevgisi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da çocuklar, Kurtuluş Yolu\'nu gezip, Gazi Mustafa Atatürk\'ün balmumu heykeliyle fotoğraf çektirdi.

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919\'da Samsun Tütün İskelesi\'ne ayak bastığı tarihi anı yaşatmak için Büyükşehir Belediyesi, Büyük Önder\'in kurmaylarıyla birlikte kaldığı Mıntıka Palas Oteli\'ne (Gazi Müzesi) kadar uzanan güzergâhı \'Kurtuluş Yolu\' olarak düzenledi. Atatürk ve 18 silah arkadaşının balmumu heykellerinin bulunduğu alana, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklar ziyarette bulundu. Çocuklar, Atatürk\'ün ve silah arkadaşlarının balmumu heykelleri ile fotoğraf çektirdi.



FOTOĞRAFLI