'Çocuklarımızdan katil yaratan zihniyeti sorguluyoruz'

Sivil toplum örgütü temsilcileri, Sarı Gelin belgeselinin ‘Türkleri Ermenilere düşman etmek için çekildiğini savundu.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda gösterilen “Sarı Gelin-Ermeni Sorunun İç Yüzü” ‘belgesel’ine tepkiler çoğalıyor. Genelkurmay tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulan ve okullarda gösterimi gerçekleştirilen belgesel DVD'lerinin okullarda gösteriminin engellenmesini ve bu DVD'lerin imha edilmesini isteyen kitle örgütleri ve veliler 'çocuklarımızdan katil yaratılmasını istemiyoruz' dedi. Kitle örgütleri temsilcileri, bir grup aydın ve bazı veliler belgeselin kim ya da kimler tarafından hazırlandığının açıklanmasını, sorumluların cezalandırılmasını ve belgeseli içeren tüm DVD'lerin toplatılarak kamuoyunun gözleri önünde yakılmasını istedi.



Irkçı belgeselle yeni Ogün Samast'lar, Yasin Hayal'ler yetiştirilmek istendiğini belirten aydınlar devlete, ''Topluma kin ve intikam duygularını götürmekten vazgeç!'' çağrısı yaptı.



Belgeseli çocuklara gösteren yetkililer kim?



Barış Girişimi, Ermeni Vakıf Okulları Temsilcileri, Helsinki Yurttaşlar Derneği, SODEV, Tarih Vakfı ve Uluslararası Hrant Dink Vakfı, 'Sarı Gelin' belgeseliyle ilgili kaygılarını, Taksim Hill Otel'de düzenledikleri basın toplantısı ile dile getirdi. Katılımcılar adına söz alan Tatyos Bebek, ülkeyi yönetenlerin, topluma kin ve intikam duygularını götürmekten vazgeçmediklerini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) söz konusu belgeseli 8 ay önce toplatıldığı yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını, MEB açıklamasının eksik ve yanlış olduğunu söyleyen Bebek, '' Çünkü okullara servis edilen DVD'ler Bakanlığın açıklamasının aksine halen gösterilmeye devam edilmektedir'' dedi. Belgesel gösterimlerine ilk tepkinin Serdar Kaya isimli sorumlu bir veli tarafından, geldiğini belirten Bebek, belgesel gösterimlerinin kaldırılması halinde dahi, ırkçı DVD'lerin çocuklarda yaratmış olduğu tahribatın nasıl giderileceğini sordu. Bebek, açıklamanın devamında 'Sarı Gelin' yalanına ilişkin şu soruları yöneltti: “Bilmek istiyoruz: 'Bu filmi çocuklara gösterin, sonuçlarını da rapor edin' diyen yetkililer kimlerdir? İşledikleri bu suçtan ötürü ceza görecekler midir? Halen okullarda bulunan DVD'ler gerçekten geri çekilmiş midir?” Bebek, Sarı Gelin ayıbını yaratanların teşhir edilmesi ve cezalandırılmasının gerektiğini belirterek açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı: “Türkiye'yi yönetenlere soruyoruz: Yetmedi mi yaşadıklarımız? Daha kaç insanımızın kurban, kaç çocuğumuzu katil yapmamız lazım?”



‘Türkleri Ermenilere düşman etmek için'



Bebek, ''Sarı Gelin belgeseli ile bütün Anadolu'ya mal edilmiş ''Sarı Gelin' türküsüne tecavüz edilmiştir'' dedi. Söz konusu filmi, belgesel niteliğinde olmayan, tek taraflı bir propaganda filmi olarak niteleyen Bebek,'' Sadece yanlı ve saldırgan değil, kışkırtıcıdır, alenen ırkçıdır... Bugünün insanlarının ruhunu zehirlemek için, düpedüz, Türkleri Ermenilere düşman etmek için imal edilmiştir'' diye konuştu.



'Yeni Ogün Samastlar yaratılmak isteniyor'



Kimsenin çocukları ırkçı katiller haline getirme hakkının olmadığını ifade eden Bebek, şöyle konuştu: ''Milli Eğitim'in amacı yeni Ogün Samast'lar, Yasin Hayal'ler yetiştirmek olabilir mi? Bu vesileyle biricik çocuklarımızı resmi ideolojinin bindirilmiş kıtaları olarak karanlık bir geleceğe hazırlamak için okullarımızı hedef seçen zihniyeti kınıyoruz. Her fırsatta özellikle de Ermeni sorunu üzerinden propagandif projelerle resim, kompozisyon yarışmaları, belgesel gösterimi adı altında çocuklarımızın zehirlenmesi uygulamasının durdurulmasını, ders kitaplarının yanlı, düşmanca söylemlerden arındırılmasını talep ediyoruz.''



'Sarı Gelin' belgeselini yaratanların teşhir edilmesi ve cezalandırılmasını istediklerini belirten Bebek, yetkililere şöyle seslendi, '' Yetmedi mi yaşadıklarımız? Daha kaç insanımız kurban, kaç çocuğumuzu kurban yapmamız lazım?''



'Bu ırkçı belgeseli kimse benim çocuğuma izletemez'



Ermenileri karalayan ve içerisinde 'Ermenilerin katlettiği' insanlara ait olduğu iddia edilerek gösterilen mezarlar, kafatasları ve ölülerin yer aldığı 'belgesel”in çocuğuna seyrettirildiğini öğrenen Dr. Serdar Kaya duruma tepki göstererek şikâyette bulunmuştu. Gerçekleştirilen basın açıklamasında kısa bir konuşma gerçekleştirilen Kaya bu ırkçı, şovenist belgeselin gösteriminin yapılması hakkında şikâyette bulunduğu için hakkında internet sitelerinde tehdit içerikli mesajlar yayınlandığını belirtti. İlköğretim öğrencisi olan 11 yaşındaki kızının belgeseli seyrettikten sonra kendisine anlattığını ve duyunca hemen şikâyette bulunduğunu belirten Kaya, bu davada ısrarlı olacağını dile getirdi. Suç duyurusunda bulunmasının ardından kendisini basından arayan kişilerin “Ermeni misiniz” sorusu yönelttiğini belirten Kaya, Ermeni olmadığını fakat halkların kardeşliğine inandığını, farklı kültüre ve inanca mensup insanları da “öteki” olarak değerlendirmediğini belirtti. Kaya konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı; “Bu DVD'de yer alan şiddet benim çocuğuma seyredilemez. Bana internette tehdit yağdırıyorlar. Ben bütün dünyadaki halkların kardeşliğine inanıyorum. Benim dünya görüşüm bu.”



Uras: ırkçı, kafatasçı yaklaşım



Basın toplantısında yer alan ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, ''Sarı Gelin'' belgeseline yönelik Meclis'e soru önergesi vereceğini ve belgeselin kim tarafından hazırlandığını öğrenmek istediklerini söyledi. Belgeselin okullarda gösterilmesini ''ırkçı, kafatasçı bir yaklaşım'' olarak değerlendiren Uras, ''Resmi ideoloji, küçük çocukları kendine benzetmek istiyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin bir kalıba sokulmasını değil, bu kalıpların kırılmasını istiyoruz'' dedi. Barış Girişimi'nden Aydın Engin ise, toplatılan DVD'lerin kamuoyunun gözleri önünde, yakılarak, imha edilmesini istedi.



'Tarih kitapları süzgeçten geçirilsin'



Belgeselle ilgili, geçtiğimiz günlerde, suç duyurusunda bulunan öğrenci velisi doktor Serdar Kaya da toplantıya katıldı. Kaya, suç duyurusunun ardından, internet üzerinden, kendisini olumsuzlayan ve 'tehdit' niteliği içeren açıklamalar yapıldığını iddia etti. Suç duyurusunda bulunmak için Ermeni olmak gerekmediğine vurgu yapan Kaya, kendisini 'saf Türk' olarak tanımladı. Kaya, her türlü şiddete, özellikle de ırkçılığa karşı olduğunu ifade etti. Ermeni olduğunu söyleyen Nazar Binatlı ise, tarih kitaplarının süzgeçten geçirilmesini istedi.



Toplantıya, ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Uluslararası Hrant Dink Vakfı'ndan Hosrof Dink, Barış Girişimi'nden Aydın Engin, Ermeni Vakıf Okulları Temsilcisi Gerop Paylan, Helsinki Yurttaşlar Derneği temsilcisi özlem Dalkıran, SODEV'den Erol Kızıl Elma, Tarih Vakfı'ndan Murat Güvenç ve çok sayıda öğrenci velisi ile demokratik kurum üyeleri katıldı.

