T24- İzmir'de taziye ziyaretine gittiği sırada protesto ettiği Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün girişimleriyle Antalya'daki bir otelde işe başlayan, daha sonra bırakıp evlenerek herkesi şaşırtan 33 yaşındaki Sinem Örsçek, yeni yaşamını mektuba döktü.



Örsçek, “Milli beka açısından en az 3 çocuk yaparak, ruhsal ve psikolojik açıdan sağlıklı çocuklar yetiştirmenin en doğrusu olduğuna eşimle karar verdik. Kısmet olursa çocuklarımıza ‘Recep', ‘Tayyip' ve ‘Abdullah' adını vereceğiz” dedi.



Sinem Örsçek, 4 Temmuz 2009 akşamı, İzmir'e taziye ziyaretine gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yolunu keserek, “İki üniversite bitirdim. İşsizim. Bu insanlar sizi neden alkışlıyor anlamıyorum. Bu ülkede neler oluyor bilmek istiyorum. Biri söylesin” sözleriyle, dikkatleri üzerine çekti. Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan ve endüstriyel tasarım üzerine master yapan Örsçek'e, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün girişimiyle Antalya'daki 5 yıldızlı otelde iş bulundu.



Örsçek, işe girmesinden 6 ay geçmeden bir şirkette yönetici Gökhan Tuncer ile Ankara'da evlendi. İstanbul'a yerleşen Örsçek, yeni yaşamındaki duygularını ve geride bıraktıklarını ele aldığı mektupla duyurdu. Örsçek, 1 dakikanın insan hayatında çok şey değiştirilebileceğini anlatırken şöyle dedi:





“Benim de öyle oldu. Çalıştığım otele adını veren Calista'nın efsanesini kendime yaşam biçimi yaptım. Sonunda eşimle üstün kamu yararı gözeterek birlikteliğimizi evlilik kurumuna dönüştürmenin en iyisi olduğuna karar verdik. Milli beka açısından en az 3 çocuk yaparak, ruhsal ve psikolojik açıdan sağlıklı çocuklar yetiştirmenin en doğrusu olduğuna eşimle karar verdik. Kısmet olursa çocuklarımıza ‘Recep', ‘Tayyip' ve ‘Abdullah' adını vereceğiz. Türk aile yapısında ilk öğretilmesi gereken en az bir temel beceriyi de öğrendim ve geliştirdim. Misafir karşılama.”



Örsçek, şu an çalışmamasına rağmen, işsiz insanların duygularını da çok iyi bildiğini, onların sesi olmaya devam edeceğini de ekledi.



