Liseli erkek öğrencilere göre, 'laftan anlamayan kadın dövülür!



Nüfus Bilim Derneği’nin okullarda yaptığı ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet’ araştırması, ‘şiddetin sessiz mağduru’ çocukların şiddete yönelik eğilimlerini sordu. Bazı lise ve ortaokul öğrencileri; kadının yerinin evi olduğunu, namus, söz dinlememe ve küsme gibi durumlarda kadının şiddeti hak ettiği görüşünde.

Kadına yönelik aile içi şiddete ilişkin ortaokul ve lise öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada ilginç görüşler ortaya çıktı. Bazı öğrenciler, kadının yerinin evi olduğunu, markete gitmesinin bile hoş karşılanmayacağını belirtirken, namus, söz dinlememe ve küsme gibi durumlarda kadının şiddeti hak ettiğinin öğrenciler tarafından savunulması dikkat çekti.

Miliyet gazetesinde yer alan habere göre, Nüfus Bilim Derneği’nin okullardaki çocuklar ve gençlerle görüşerek yaptığı ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet’ araştırması şiddetin sessiz mağduru olan çocukların şiddete yönelik eğilimlerini ortaya çıkardı. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) desteğiyle gerçekleştirilen araştırma kapsamında bu yıl içerisinde 3 ildeki 428 öğrenciyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Ankara, Erzurum ve Aydın illerinde öğrenim gören 144 ortaokul ve 284 lise öğrencisinin katıldığı araştırmada öne çıkan görüşler şöyle:

'Kadın evindedir'

Öğrencilerin ev işlerini erkeklerin yapması ve kadınların iş hayatında olmasına dair yorumları;

* Aydın’da ilköğretim 11. sınıfta öğrenim gören bir kız çocuğu: “Mesela bir erkeğin ev süpürmesi hoş karşılanmıyor bazı çevrelerde. Yumuşak diyolar. Bir erkeğin çalışmayıp da kadının çalışması insanların garip karşıladığı birşey.”

* Aydın-10.sınıf-kız öğrenci: “Baba gider çalışır, eve ekmek getirir. Kadın evindedir. Evinde olması zaten gerekiyor. Ben şu an okuyorum ama benim de yerim aslında ev yani. Bunu biliyorum ben. Hani okumam bana bir fayda etmeyecek. Kadının evde oturması şart.”

* Erzurum-12.sınıf-erkek öğrenci: “Herkes yapabileceği şeyleri yapmalı. Mesela bi bayan gidip su faturasını yatırmamalı mesela.”

* Erzurum-12. sınıf-erkek öğrenci: “Sadece bayanın bir alışverişe çıkması, bakkala, markete falan gitmesi doğuda biraz hoş görülmüyor.”

* Erzurum-12. sınıf-erkek öğrenci: “Kadının erkeğin karışacağı işlere karışmaması gerekir. Evde mesela, bir kredi çekilmesi gerekiyordur bankadan... Ben bazen şahit olurum, kadınlara sinirlenirim böyle. Para iş erkekten sorulur.”

‘Eğer laftan anlamıyorsa...’

Araştırmaya katılan çocukların şiddete yönelik duygu ve düşüncelerini ise şöyle;

* Aydın-10.sınıf-kız öğrenci: “Geçenlerde yine evde kavga çıktı. Benim yüzümden annemi dövdü. Ve ben çok pişman oldum ve kendi kendime yemin ettim ne olursa olsun, evlenmeyi de düşünmüyorum. Çünkü annemin çektiği çileyi görüyorum. O yüzden erkeklerden çok nefret ediyorum.”

* Erzurum-12. sınıf erkek öğrenci: “(...) Mesela zaten Allah bayanı erkeğe eşit olarak yaratsaydı, karşılıklı olarak şiddet uygulayabilirlerdi. Ama zaten Allah erkekten biraz daha kuvvetsiz, güçsüz olarak yaratmış. Kulları koruması gerekirken şiddet uygulaması haksızlık.”

* Erzurum-12.sınıf-erkek öğrenci: “Hani kadın zaten haksızsa erkeğin de yani bir yere kadar sabretme gücü var, ordan olabiliyor, sabrı taşabiliyor bir erkeğin.”

* Erzurum-12.sınıf-erkek öğrenci: “Hak ettiği durumlar olabilir mesela laftan anlamıyor, Mesela hayvana laf anlatılmaz, şiddet uygulanır. Hayvanlar düşünemez, öyle insanlar var ki onlar da düşünemez. Yani hayvandan bir farkı olmayan insanlar var. Onlara da şiddet uygulamak lazım.“

* Erzurum-9.sınıf-erkek öğrenci: “İşten gelince erkek mesela bazen sinirli olabilir. Karşısındakinin onu anlaması, alçakgönüllü davranması iyidir.”

* Aydın- 11.sınıf-erkek öğrenci: “Benim anlayabileceğim tek şiddet namus. Namus konu olursa ben gerçekten dayanamam kendi açımdan söyleyeyim.”

* Erzurum-12.sınıf-erkek öğrenci: “(Çocuk hakkında)(...) Ama daha birinci olmamış, yok ben kariyer yapıcam yok ben onu yapıcam. Adam da sonuçta yani evlat ister, çocuğunu sevmek ister. Bayan istemiyorsa o da biraz yanlış olur.”

* Ankara-11.sınıf-erkek öğrenci: “Çocuğu erkek ister kadın istemezse erkeğin saldırması şiddet olmaz. Tecavüz değil ki bir kere onun helali olmuş.”

* Ankara-6.sınıf-erkek öğrenci: “Bence çok kırılgan hanımların da evlendiğinde biraz huylarını değiştirmesi gerekir. Ben olsam o kadının ağzını burnunu dağıtırdım yani. Yani hergün küsen bir kadına kimse dayanamaz.”

Ankara 6.sınıf-kız öğrenci: “Bence her şey şiddete girmez. Çünkü her ailede bir kavga, çatışma olur. Ama çok aşırı bir şekilde, kadını acayip bir şekilde dövmek şiddete girer bence.”