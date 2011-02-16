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Politika

''ÇOCUKLARIMIN DA TELEFONLARI DİNLENİYOR'' İSTANBUL (A.A)

16 Şubat 2011 17:23

-''ÇOCUKLARIMIN DA TELEFONLARI DİNLENİYOR'' İSTANBUL (A.A) - 16.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Benim telefonlarım, evimin telefonları, çocuklarımın telefonları dinleniyor. Bunun adına ileri demokrasi diyorlar'' dedi. Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde Aile Sigortası ile ilgili düzenlediği basın toplantısının ardından, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Soner Yalçın ile görüşmelerinin teknik takipte ortaya çıkmasına ilişkin soru üzerine, şöyle dedi: ''Telefon dinleme ayıbını iktidar yapıyorsa bunun sorumlusu ben miyim? Benim telefonlarım dinleniyor arkadaşlar. Ne söylemişim? Benim telefonlarım, evimin telefonları, çocuklarımın telefonları dinleniyor. Bunun adına ileri demokrasi diyorlar. Ne söyleyebilirim.''

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