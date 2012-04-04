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Yaşam

'Çocuklarımı kolejde okutmak için çaldım' dedi, azılı hırsız çıktı

Suçüstü yakalanınca, “5 çocuğum kolejde okuyor, onlar için hırsızlık yaptım" diyen kadının 110 suç kaydı ve her defasında başka bir bahane uydurduğu ortaya çıktı.

04 Nisan 2012 06:52

Suçüstü yakalanınca, “5 çocuğum kolejde okuyor” diyerek onlar için hırsızlık yaptığını söyleyen kadının 110 suç kaydı ve her defasında başka bir bahane uydurduğu ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Bağcılar’da önceki akşam bir kuyumcuda hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalanan Cennet Yılmaz’ın (37) hırsızlık suçundan 110 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde, “Çok pişmanım. 5 çocuğum var. Kocam bizi bırakıp gitti. Çocuklarım kolejde okuyor. Torunum da rahatsız. Ben de ilaç kullanıyorum. Param olmadığı için kuyumcudan altınları almaya çalıştım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum” dedi. 

 

Kocam zorla çaldırtıyor

 

Tutuklanan Yılmaz’ın her yakalandığında ayrı bir bahane uydurduğu anlaşıldı. 2008 yılında İzmir’de yakalandığında, “Çocuklarım hasta olduğu için çaldım” diyen Cennet Yılmaz, 2011 yılında Adapazarı’nda yakalandığında, “Kocam zorla çaldırıyor. Çalmazsam dövüyor. Paraları da başka kadınlarla yiyor” savunmasını yaptı.

 

147’nci maddeyi iyi biliyorlar

 

TCK’da hırsızlık suçu için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Hırsızlık yaparken yakalanan kişi en üst sınırdan bile ceza alsa en geç 2 yıl içinde cezaevinden tahliye ediliyor. Ayrıca TCK’da hırsızların ceza almamak için çok iyi bildiği ve kullandığı bir madde daha var. TCK’nın 147’nci maddesi hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde cezada indirim ya da cezasızlık öngörüyor. Hukukçulara göre hırsızlar 147’nci maddeden faydalanabilmek için ifadelerinde çeşitli bahaneler uyduruyor


 

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