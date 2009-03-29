‘Çocuklarımı iziniz sigortalamışlar’

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, çocuklarının erken yaşta sigorta ettirildiğini gazeteden öğrendiğini belirterek, izni alınmadan çocuklarının sigortasının nasıl yapıldığını resmi mercilerden öğrenmek istediğini söyledi.



Bakan Şahin, “Çocuklarımın velisi benim. Dolayısıyla benim müracaatım olmadan çocuklarımın sigorta ettirilemeyeceğini düşünüyorum. O sebeple benim iznim alınmadan, müracaatım olmadan çocuklarımın sigorta işleminin nasıl yapıldığını resmi mercilerden öğrenmek istiyorum. Şu anda seçim bölgem Antalya’da bulunuyorum. Bunun için de Pazartesi gününü beklemem gerekiyor” diye konuştu.



Vatan gazetesinde yayımlanan haberde Bakan Mehmet Ali Şahin’in emeklilik şartlarını zorlaştıran yasa yürürlüğe girmeden önce 30 Nisan 2008 tarihinden 4 gün önce 1995 doğumlu oğlunun bir reklam ajansında 1993 yılı doğumlu kızı Büşra’nın da 18 gün önce abisinin avukatlık şirketinde sigortalı yaptırıldığı belirlenmişti.

