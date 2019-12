'Çocuklarım olmadan asla'

Britney Spears'dan 20 milyon dolar boşanma tazminatı alan Kevin Federline yaşadıklarını anlattı.



Babalığın kendisi için hayattaki en iyi deneyim olduğunu söyleyen Kevin Federline, yaşadıklarını Akdeniz stiline sahip Los Angeles’daki evinde anlattı: “ Çocuklar havuzda yüzmeye ve bahçedeki oyun alanında vakit geçirmeye bayılıyorlar.”



Ünlü rapçi ve oyuncu Kevin Federline, üç yaşındaki Sean Preston ile iki yaşındaki Jayden Jaymes için hem annelik, hem de babalık yapıyor.



Britney Spears’den olan çocukları üç yaşındaki Sean Preston ve iki yaşındaki Jayden Jaymes ile oynayan Kevin Federline’in çocuklarına olan düşkünlüğü apaçık ortada. Britney’nin yaşadığı ruhsal problemler dolayısıyla ailesinin dağıldığı dönemde, Kevin’in çocukları için ne kadar kol kanat gerdiğini kimse inkar edemez.



Bugün 30 yaşında olan rapçi ve oyuncu Kevin Federline, Akdeniz stiline sahip Los Angeles’daki evinde çocuklarıyla birlikte yaşıyor. Britney’nin yaşadığı travma döneminde çocuklarıyla bu eve sığınan Kevin, bugün eski eşi sağlığına kavuştuğu için Tanrı’ya şükrediyor. İlk düzensiz davranışını 2007 yılında iç çamaşırı giymeden sokağa çıkarak sergileyen Spears, her gün artan psikolojik bozukluğu sonucu kliniğe yatırılmıştı. Bugün ise Britney yeni albümü, mutlu ve sağlıklı görüntüsüyle eski yaşamına muhteşem bir dönüş yaptı. Kevin ise 27 yaşındaki eski eşi Britney’nin artık iyi olmasından ve çocuklarına iyi bir anne olabilmek için çaba sarf etmesinden dolayı çok mutlu.



Boşanma söz konusu olduğunda Britney’nin ünlü ve güçlü olmasından dolayı çocuklarından uzaklaştıralacağı korkusu yaşayan Kevin Federline, daha sonra Britney’nin ruhsal problemlerinin giderek kötüye gitmesi sonucu anne-baba sorumluluğunun yükünü tek başına omuzlarına aldı.



Kevin’in avukatı Mark Kaplan açıklıyor: “Kevin her zaman çok demokratik davrandı. Britney’nin çocuklarını görmesi için en kötü zamanında bile onları anneleriyle bir araya getirdi.” Kevin Federline ise şu saptamayı yapıyor: “Çocuklarım anneleriyle birlikte zaman geçirdiklerinde çok mutlu oluyorum. Jayden ve Preston için annelerinin yeri çok ayrı. Bunu hissedebiliyorum.”



Baba olmak senin için ne ifade ediyor?



Baba olmak benim için her şey demek. Bu benim hayatımdaki en muhteşem deneyim. Ben, beni sevgiyle büyüten bir ailenin oğluyum. O yüzden her zaman bir gün baba olacağımı biliyordum. Bu benim hayatımın bir parçası ve bunun için çok mutluyum. Çocuklarım bana çok şey öğretiyor. Onlar sayesinde hayatın ne kadar huzurlu olabileceğini öğrendim. Çocuklarım olmadan yaşayabileceğimi düşünemiyorum.



Çocuklarınızın kişilikleri birbirinden farklı mı?



Hepsinin karakteri farklı. Kızım Kori altı yaşında ve grup içinde melek gibi. Kaleb dört yaşında erkekler arasında lider durumunda. Çok güçlü bir çocuk. Preston bana çok benziyor. Babasının küçük oğlu ve yılmayan bir çocuk. Jayden ise daha iki yaşında yavaş yavaş karakteri oluşuyor.



Britney, Praston ve Jarden’a karşı nasıl bir anne?



O çocuklarla birlikteyken genelde ben onlarla olmuyorum. Ama çok iyi bir anne. Zamanının çoğunu çocuklarıyla geçiriyor. Onlarla oyun oynamayı çok seviyor. Biliyorum ki Britney’nin hayatında çocukları çok büyük bir yer kaplıyor.



Britney’in kötü dönemlerinde korktuğunuz oldu mu?

Evet, açıkçası biraz korktum. Ama asla çocuklarına zarar vereceğini düşünmedim.



Britney sedye ile evden çıkarıldığında şok yaşadın mı?

Hayatımdaki en kötü anlardan biriydi. Çok stres doluydu. Ama neyse ki hep birlikte bu dönemi atlattık.



Britney avukata başvurduğunda senin haberin yokmuş, doğru mu?

Evet bilmiyordum. Problemlerimizin düzeleceğini düşünüyordum. Daha sonra medyadan ve arkadaşlarımdan boşanacağımızı öğrendim.



Onu hala seviyor musun?

Ben Britney’i her zaman seveceğim ama tabii ki ona aşık olduğum zamanki gibi değil. O benim çocuklarımın annesi. Her zaman hayatımda olacak. Çocuklarımız önceliğimiz ve onlarla ilgili kararları birlikte veriyoruz. Çocukların anne ve babalarını bir arada anlaşarak görmeleri çok önemli.



Evde bir gününüz nasıl geçiyor?

Sabah 06.00’da kalkıyorum, çocukların kahvaltılarını hazırlıyorum. Dadımız da bana çok yardımcı oluyor. Uyku saatleri dışında oyunlar oynuyoruz. Akşam yemeğinden sonra duş alıp yatıyorlar. Çocuklar Britney ile olduklarında ben de işlerimi yapıyorum. Bana çok yardımcı oluyor.



Geçirdiğiniz zor zamanlarınızda size kim destek oldu?

Çocuklarım, annem, kardeşlerim, babam ve arkadaşlarım.



Hayatınızda yeni biri var mı?

Hayır. Şu an çocuklarımın karşısına birini getirebilecek psikolojide değilim. Kesinlikle olmaz demiyorum ama şu an için hayır.